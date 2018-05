Vučko zanika očitke o politični zavrnitvi Čuševe liste

Lista je zdaj veljavna

14. maj 2018 ob 17:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Direktor službe DVK Dušan Vučko je zavrnil očitke Andreja Čuša o politično motivirani izločitvi liste. Zakon določa, da člane DVK-ja imenujejo politične stranke, in DVK je odločal v skladu z zakonom.



Vrhovni sodniki so v odločitvi, s katero so razveljavili odločitev Državne volilne komisije (DVK), da zavrne listo kandidatov stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v volilni enoti Ljubljana Center, zapisali, da zgolj dejstvo, da je določena oseba imenovana v DVK po predlogu konkurenčne politične stranke oz. poslanske skupine, "samo po sebi ne more biti sporno, saj zakon takšno sestavo izrecno določa".

Iz obrazložitve sodbe vrhovnega sodišča po Vučkovih navedbah tudi izhaja, da je DVK pritožnikovo listo kandidatov zavrnil na podlagi dveh členov zakona v državni zbor, zaradi česar po njegovem mnenju ne drži trditev, "da DVK nima pooblastila za poseg v listo kandidatov, ki jo je predhodno potrdila že volilna komisija". "Iz navedenega izhaja, da je DVK sprejel odločitev oz. odločbo v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili in po zakonsko določenem postopku, in ne politično, kot se namiguje," je zapisal v odzivu. Kot pravi, je DVK svojo odločitev utemeljil na eni od možnih razlag, ki jih določbe zakona sicer dopuščajo, vendar pa je vrhovno sodišče odločilo drugače: "Menim, da gre v konkretnem primeru za povsem običajen volilni spor zoper odločbo volilne komisije, o kateri je presojalo vrhovno sodišče, in nikakor ni mogoče pritrditi Čuševemu mnenju, da je šlo pri odločitvi DVK-ja za poskus onemogočanja, da bi politična stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije prišli v državni zbor." Vučko se ne bo opravičil

Glede Čuševega poziva, naj se mu Vučko in člani DVK, ki naj bi odločali politično, opravičijo, pa je zapisal, da za kaj takega ne vidi razloga, saj v konkretni zadevi tako kot v preteklosti ni odločal. "Za svoje osebno mnenje pa se ne nameravam opravičevati, ker sem v konkretnem primeru ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi," je dodal. DVK je namreč v celoti zavrnil listo stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije v volilni enoti Ljubljana Center po tistem, ko se je izkazalo, da sta tako omenjena stranka kot stranka SD na kandidatno listo uvrstili isto kandidatko, Mileno Babič. Čuševa stranka se je na odločitev pritožila, vrhovno sodišče pa ji je ugodilo. Odločilo je, da se njihovo kandidatna lista v enoti Ljubljana Center potrdi, a brez kandidatke Babičeve.

