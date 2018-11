Vukadinovič: Če bo stavka, bo sindikat zahteval razrešitev resorne ministrice

Nov krog pogajanj

16. november 2018 ob 17:06,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Popoldne se je z vladno stranjo najprej sestal šolski sindikat Sviz, ki sta ga po dobri uri za pogajalsko mizo zamenjala dva zdravstvena sindikata, predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič je pogajanja zapustil z ugotovitvijo, da je stavka bolj verjetna kot kadar koli.

Vukadinovič je bil po pogajanjih z vladno stranjo kritičen do ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj naj bi podalo tak protipredlog, s katerim bi se delavcem razmere celo poslabšale, medtem ko vsa druga ministrstva svoje javne uslužbence v njihovih zahtevah vsaj načeloma podpirajo.

Če bo stavka, ki je po njegovih besedah zdaj že bistveno bolj verjetna, kot je bila kadar koli, bodo postavili dodatno stavkovno zahtevo, da se kot objektivno odgovorna razreši resorna ministrica Ksenija Klampfer.

Kot je pojasnil, gre za urejanje delovnega časa in nadomestil med praznikom, ko zaposleni "ne dobijo ustreznih nadomestil in se jim celo pobirajo ure iz preteklega obdobja, celo iz preteklega leta".

Pri delu z dementnimi pa je po Vukadinovičevih besedah njihova zahteva, da se v kolektivni pogodbi črta 23-odstotni prag za pridobitev nadomestila za delo z dementnimi. Tako bi namreč do nadomestila prišli tudi tisti, ki z dementnimi delajo manj časa.

"Če ministrstvo zagovarja to, da se ne ve, kdo in koliko časa dela z dementnimi osebami, se mora zelo zamisliti nad svojo organizacijo. Če pa vejo, kdo in koliko časa je delal z dementnimi osebami, potem jim naj pa za tisti konkretni čas dela tudi plača v kolektivni pogodbi predpisanih 12 odstotkov dodatka," je poudaril.

Skupina sindikatov pod vodstvom Počivavška krepi stavkovne aktivnosti

Naslednjič se dobijo v ponedeljek ob 9. uri, saj so pogajanja prekinili, ker so na srečanje z vladnimi pogajalci že čakali predstavniki koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Ta je dejal, da se je koordinacija sestala in ugotavljala, da je odprtih še kar nekaj zahtev. Zato pričakujejo, da bo vlada pokazala bistveno več proaktivnosti in volje za iskanje rešitev.

Prav tako po njegovih besedah pričakujejo, da bo tudi koalicija na sobotnem vrhu sprejela prave odločitve, ki bodo pripeljale do tega, da stavke ne bo. Ker pa je časa izjemno malo, v sindikatih v teh dneh že sprejemajo sklepe o stavki in jih bodo v teh dneh posredovali vladni strani.

Pri tem je Počivavšek pojasnil, da so se za to, da bo sindikalna stran bolj enotna v teh aktivnostih in da bo učinek stavke čim večji, odločili datum svoje stavke uskladiti z datumom stavke, ki so jo napovedali nekateri drugi sindikati. Tako bo njihova stavka dan prej od sprva napovedane in bo potekala 5. decembra, pripravili pa bodo tudi protestni shod. Ključno je, kako se bo do nekaterih njihovih zahtev opredelila vlada, je dejal Počivavšek.

Vladna stran najprej s Svizom

Pred zdravstvenima sindikatoma in skupino sindikatov pod vodstvom Počivavška se je vladna stran srečala s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je po srečanju pojasnil, da pogovori še niso pri koncu. Ostali so odprti datumi uveljavitve ukrepov in "še eno pomembno vsebinsko vprašanje, ki ga mora vlada proučiti", je dejal. Pojasnil je, da se to vprašanje veže zlasti na prenovo strokovnih napredovanj.

So se pa dogovorili, da se za tiste, ki prejemajo minimalno ali nižjo plačo, pri regresu še v letošnjem letu izplača razlika med tem, kolikor so letos dobili, in tem, kolikor je Sviz zahteval v stavkovnih zahtevah. Po Štrukljevih besedah gre za 200 evrov.

Glede nadaljevanja pogajanj je dejal, da bo treba počakati sobotni koalicijski vrh, na katerem se bodo prav tako seznanili s potekom pogajanj, in da se bodo po njem dogovorili o nadaljevanju.

Štrukelj: O skupnih vprašanjih bi se morali dogovarjati skupaj

Kar pa zadeva razmerja med samimi sindikati, je Štrukelj pred začetkom pogajanj dejal, da so sami od vsega začetka zagovarjali stališče, da se o skupnih vprašanjih, kot so datumi uveljavitve ukrepov in orientacijska delovna mesta, dogovarjajo skupaj. A je bila želja koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov, da se pogovarjajo ločeno.

"Mi smo trdno prepričani, da je treba ta vprašanja na koncu skupaj zapreti, kajti drugače sploh ne gre," je poudaril in dodal, da bi si želel, da ne bi prišli v podoben položaj kot spomladi, da bi "drug drugemu preprečili, da bi prišli do izboljšanja plač". Takrat je namreč po Štrukljevih besedah ena skupina šolnikom preprečila, da bi uresničili tista izboljšanja, o katerih so se z vlado že dogovorili.

Pogajanj se sicer hkrati s Svizom udeležujejo tudi predstavniki Sindikata delavcev v pravosodju. Kot je dejal predsednik sindikata Tomaž Virnik, pa se z njimi dejansko skorajda nimajo časa ukvarjati in na svoje zahteve niso dobili niti enega odgovora.

