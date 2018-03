Z velikim četrtkom se začenja osrednji del krščanskega velikega tedna

Spomin na Jezusovo zadnjo večerjo z apostoli

29. marec 2018 ob 07:37,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Z večernimi bogoslužji kristjani začenjajo velikonočno tridnevje, ki bo svoj vrhunec doseglo na veliko noč, ko je po njihovem verovanju Jezus vstal od mrtvih. Že dopoldne bodo škofje darovali t. i. krizmene maše, pri katerih posvetijo oljčno olje, s katerim nato čez leto krščujejo in birmajo.

Po stolnih cerkvah katoliški škofje ordinariji skupaj z duhovniki v dopoldanskem času obnovijo duhovniške zaobljube. Večerni obredi pa so zaznamovani z liturgijo, ki simbolno predstavlja Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje. V katoliških cerkvah med večerno mašo utihnejo tudi zvonovi in orgle.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo krizmeno mašo daroval v ljubljanski stolnici, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa jo je daroval že v sredo. Papež Frančišek bo krizmeno mašo daroval v baziliki svetega Petra.

Na veliki četrtek zvečer se tudi konča 40-dnevni post, kristjani pa se pri večernih mašah spominjajo Jezusove zadnje večerje z apostoli, ko je Jezus po navedbah iz Svetega pisma obhajal prvo mašo in postavil duhovništvo.

Duhovniki tudi obnovijo obred, ko je Jezus svojim učencem umil noge, tako da pri večerni maši izbranim vernikom umije noge. Papež Frančišek bo letos noge umil 12 zapornikom v rimskem zaporu Regina Coeli.

Evangeličani na veliki četrtek prazničnih bogoslužij ne pripravljajo. Pravoslavni verniki, ki uporabljajo julijanski koledar, pa bodo velikonočne obrede začeli prihodnji teden. Letos veliko noč praznujejo 8. aprila.

