Za 184.169 učencev in 73.200 dijakov se je začelo novo šolsko leto

Največ novosti je letos napovedanih v osnovnih šolah

3. september 2018 ob 07:57,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V slovenskih šolah se za 257.369 šolarjev začenja novo šolsko leto. Prvič bo skozi šolska vrata vstopilo 21.874 učencev in 19.600 dijakov.

Za 184.169 učencev in 73.200 dijakov se je začelo novo šolsko leto, v katerem so predvidene tri delovne sobote, na račun katerih bodo daljše novoletne in prvomajske počitnice.

Največ novosti je letos napovedanih v osnovnih šolah. Na predvidoma 144 osnovnih šolah bodo poskusno organizirali razširjen program, ki bo nekoliko drugačen kot doslej. Na 125 osnovnih šolah bodo učenkam in učencem omogočili dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja.

Na 19 osnovnih šolah pa bodo poleg spremenjenega razširjenega programa poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke, obenem pa bo na teh šolah za prvošolčke obvezno učenje prvega tujega jezika, seveda ob predhodnem soglasju staršev.

Spremembe so napovedane tudi pri delovnem času učiteljev, ki naj ne bi delali več ali manj, kot je njihova 40-urna tedenska delovna obveznost, njihove obveze pa naj bi bile od zdaj zapisane in načrtovane bolj jasno.

V srednjih šolah se spremembe nanašajo na polnoletne dijake, saj bodo starši po novem potrebovali njihovo soglasje, denimo za vpogled v ocene. Razširja se tudi program vajeništva.

Strožji policijski nadzor

Za varno pot v šolo in domov bodo na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Voznike opozarjajo, naj predvsem v bližini šol zmanjšajo hitrost vožnje, staršem pa svetujejo, da otroke poučijo o pravilnem ravnanju v prometu.

Policisti bodo v prvih dneh šole poostreno nadzirali hitrosti ter preverjali tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi otroke vozijo v šolo. Pozorni bodo tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi v primeru teme ali ob zmanjšani vidljivosti.

Preverjali bodo tudi opremljenost in tehnično brezhibnost uporabnikov koles in koles z motorjem. Policisti bodo nadzirali tudi kajenje tobačnih in povezanih izdelkov v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb ter voznike s pomočjo letakov ozaveščali o škodljivosti pasivnega kajenja v vozilu.

Prostovoljci varujejo otroke

Za varovanje otrok v prvem tednu bo skrbelo tudi več kot 500 prostovoljcev iz agencije za varnost prometa in zveze združenj šoferjev in mehanikov, ki bodo varovali šolske poti 101 slovenske šole. Poleg tega bodo letos drugič zapored drugi teden septembra izvajali projekt podaljšanega varovanja otrok na šolskih poteh, s čimer se obuja šolska prometna služba.

Ministrstvi za zdravje in za okolje pa vabita šole, občine in starše, da podprejo otroke pri aktivni poti v šolo, peš ali s kolesom v obliki Pešbusa in Bicivlaka, če to ni mogoče z javnim prevozom.

Židan: Znanje širi obzorja

Predsednik državnega zbora Dejan Židan je v poslanici ob začetku novega šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželel čim več znanja, vedoželjnosti in radovednosti. "Znanje namreč širi naša obzorja, pripomore k razumevanju drugačnosti, k solidarnosti ter človečnosti in strpnosti," je poudaril.

Novo šolsko leto pa ne prinaša le neprecenljivega znanja in veščin. Predvsem za prvošolke in prvošolce pomeni povsem novo izkušnjo, ki jim bo "prinesla tudi raznovrstna doživetja ter nova poznanstva in nova prijateljstva - tudi takšna, ki lahko trajajo vse življenje," je zapisal.

Učenkam in učencem je tudi zaželel, naj novo šolsko leto ne bo zaznamovano le s suhoparnim učenjem, z žuljenjem knjig in s trdim delom, ampak tudi z radostmi in veseljem, ki jih ta čas prinaša. "Naj vaša vedoželjnost presega okvire šole, znanje iščite prav povsod," je dodal.

Predsednik DZ-ja je še poudaril, da tudi Ivan Cankar ni posebej maral šole in knjig, povezanih z njo. "Vseeno pa se je proslavil kot daleč najboljši vrhniški učenec, saj se je zavedal, da znanje ni le šola," je poudaril. Cankar je v svoji črtici Moje življenje Enajsto šolo pod mostom namreč opisal kot vir bogate in koristne učenosti, ki je kljub svojemu obsežnemu študiju ni dobil nikjer drugje, je še pojasnil Židan.

Cerar: Šola je posebno poglavje življenja

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar bo obiskal I. gimnazijo v Celju in I. osnovno šolo Celje. V svoji poslanici učencem in dijakom je med drugim zapisal, da je "vsako šolsko leto je posebno poglavje na poti v svet odraščanja in odraslosti". "V šoli se stkejo trajna prijateljstva, morda tudi prve ali nove simpatije in ljubezni, polno je dogodivščin ter prijetnih in nepozabnih doživetij. Seveda pa pridejo tudi razočaranja in drugi težki trenutki, ki pa nikakor niso nepremagljivi. Šola je naša pomembna učiteljica, a ne učimo se za šolo, marveč za življenje," je navedel Cerar.

S poslanicami sta se na učence in dijake pred začetkom šolskega leta v preteklih dneh že obrnili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič in notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. Prva jim je zaželela dobro počutje, veliko zadovoljstva, uspehov, notranja ministrica pa jih je pozvala k varni udeležbi v prometu.

G. C.