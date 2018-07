Za direktorja Televizije Slovenija se potegujejo štirije kandidati

Prijave so oddali pravočasno in so popolne

25. julij 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na razpis za direktorja Televizije Slovenija so se prijavili voditeljica Miša Molk, svetovalka direktorja časopisa Večer Katja Šeruga, odgovorni urednik televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV-centru Zoran Medved in režiser s Koroškega Uroš Zavodnik.

Direktorja televizije ali v. d. direktorja imenuje generalni direktor po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta. Za soglasje je potrebna absolutna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 glasov podpore.

Generalni direktor Igor Kadunc bo zaprosil za sklic izredne seje programskega sveta ali pa bo predlog dal na redno sejo, ki je predvidena za 24. september.

Razpis za direktorja je Radiotelevizija Slovenija objavila 22. junija, pisne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je bilo treba oddati do 23. julija. Do imenovanja direktorja sicer televizijo vodi generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Igor Kadunc.

Prvi razpis objavljen spomladi

Nacionalna televizija išče novega direktorja, ker je Ljerka Bizilj 4. junija predčasno končala direktorski mandat. Prvi razpis za njenega naslednika je bil objavljen spomladi, nanj pa sta pravočasno prispeli dve popolni prijavi - donedavne urednice televizijskih dnevnoinformativnih oddaj Mojce Šetinc Pašek in odgovornega urednika televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV-centru Medveda.

Generalnega direktorja Kadunca očitno ni prepričal nobeden izmed njiju, namesto tega pa je skušal pridobiti soglasje programskega sveta, da bi za v. d. direktorja imenoval odgovornega urednika prvega programa nacionalnega radia Andreja Stoparja. Toda programski svet ni dal soglasja za to.

Sa. J.