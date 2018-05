Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kresovi so ponekod ušli izpod nadzora. Foto: Reuters Večina kresovanj je potekala brez težav. Foto: BoBo Sorodne novice Po Sloveniji zagoreli prvomajski kresovi Dodaj v

Za gasilci nemirna noč zaradi kresov

Ogenj zajel travo in grmičevje

1. maj 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gasilci so imeli v noči na praznik dela kar nekaj dela, saj je kurjenje prvomajskih kresov ponekod ušlo izpod nadzora.

Ogenj je v večini primerov zajel travo in grmičevje ob kresu, ki je zagorel na predvečer praznika dela.

Nemirna noč je tudi za gasilci na območju koprske izpostave uprave za zaščito in reševanje. Z območja koprske izpostave za zaščito in reševanje poročajo o posredovanjih pri gašenju travne površine, ki je zagorela ob kresu.

V naselju Hrvati na območju koprske občine se je požar razbohotil na 300 kvadratnih metrih. Nekoliko manjše požare so gasilci obvladali še v Izoli, Kolombanu, Spodnjih Škofijah, Montinjanu in Semedeli v Kopru.

Še pred mrakom, okoli 17.30, je zagorelo v gozdu pri Zgornjih Pirničah v občini Medvode. Gasilci so pogasili okoli 600 kvadratnih metrov goreče trave in podrasti.

Okoli 23.30 je zagorelo tudi ob Jakobovi poti pod ljubljanskim Rožnikom, kjer je v ponedeljek zvečer potekala prireditev ob prazniku dela. Gasilci so gozdni požar na površini 100 kvadratnih metrov, ki je zajel tudi skladovnico drv, pogasili.

Kočevski gasilci so pogasili dva opuščena kresova, tolminski gasilci pa so posredovali pri gašenju požara ob reki Soči v bližini Tolmina. Pogasili so okoli 900 kvadratnih metrov trave in podrasti.

Na območju občine Hrpelje-Kozina so gasilce na pomoč poklicali kar dvakrat. Najprej je na površini desetih kvadratnih metrov zagorela trava ob kresu v naselju Hotična, nato pa še suha trava in odpadni gradbeni material ob kresovanju pri naselju Rožice. Gasilci so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov in območje preventivno zalili z vodo.

G. V.