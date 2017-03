Za generalnega direktorja RTV Slovenija se potegujejo trije kandidati

Rok se je iztekel v ponedeljek

30. marec 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na ponovljeni razpis za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, ki se je iztekel v ponedeljek, so prispele vloge treh kandidatov, med njimi vlogi Marka Filija in Igorja Kadunca.

Razpisna komisija bo vloge pregledala najkasneje do petka. Seja, na kateri bo programski svet odločil o veljavnosti kandidatur pa bo 10. aprila.

Kandidati, ki so popoldne vloge oddali pravočasno, se bodo svetu predstavili na seji 24. aprila, ko bo ta tudi odločal o njihovi primernosti za funkcijo generalnega direktorja RTV Slovenija. Kandidati bodo o izidu obveščeni v roku 30 dni po koncu razpisa, so sporočili iz službe za stike z javnostjo RTV Slovenija.

Filli, zdajšnji v. d. generalnega direktorja in Kadunec, pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija za poslovno področje, sta kandidaturi vložila tudi na prejšnjem razpisu, vendar je Kadunčevo programski svet Radiotelevizije Slovenija prepoznal kot nepopolno. Svetniki januarja niso izvolili novega direktorja, saj noben kandidat ni zbral zadostne podpore. Za zaprtimi vrati so se odločali med Fillijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim ministrom za kulturo Urošem Grilcem.

Za izvolitev na direktorsko mesto bi moral kateri od treh kandidatov zbrati najmanj 15 glasov, kar pa se tudi po več glasovalnih krogih ni zgodilo. V zadnjem krogu se je programski svet izrekal zgolj o Filliju, a mu tudi ni namenil dovolj glasov. Svet se je odločil za ponovitev razpisa, čeprav je imel tudi možnost, da bi glasovanje ponovil čez 14 dni.

Sa. J.