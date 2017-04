Za generalnega direktorja RTV Slovenija veljavni Fillijeva in Kadunčeva kandidatura

Programski svet je tretjo kandidaturo zavrnil

10. april 2017 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na vnovični razpis za generalnega direktorja RTVS sta veljavni kandidaturi vložila zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli in nekdanji pomočnik generalnega direktorja RTVS za poslovno področje Igor Kadunec. Tako je na današnji seji za zaprtimi vrati odločil programski svet zavoda. Tretjo vloženo kandidaturo je zavrnil kot nepopolno.

Predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Miran Zupanič je na odprtem delu seje razkril le imeni Fillija in Kadunca, ki sta vložila veljavni kandidaturi za generalnega direktorja, ne pa tudi imena kandidata, čigar kandidaturo je svet zavrnil. Sicer jo je vložil Dušan Hedl, ki je pred leti vodil mariborski študentski radio Marš. Svetniki bodo med Fillijem in Kaduncem izbirali na seji 24. aprila.

Filli in Kadunec sta kandidaturi vložila tudi na prejšnjem razpisu, vendar je Kadunčevo programski svet takrat prepoznal kot nepopolno. Svetniki januarja niso izvolili novega direktorja, saj noben kandidat ni zbral zadostne podpore. Za zaprtimi vrati so se odločali med Fillijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim ministrom za kulturo Urošem Grilcem.

Odločanje med kandidatoma bo javno

Programski svet nacionalne RTV hiše je sicer 27. marca gostil tematsko konferenco o javnosti sej in varstvu osebnih podatkov. V letošnjih postopkih izbire varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter generalnega direktorja so se namreč svetniki soočili z vprašanjem varstva osebnih podatkov kandidatov, ki je odmevalo tudi v zainteresirani javnosti.

Na marčevski konferenci je prevladalo stališče, da varstvo osebnih podatkov ne sme biti razlog za to, da bi bila seja, ko bodo svetniki izbirali novega generalnega direktorja, zaprta za javnost. Programski svet je sledil takšnemu stališču in že danes izglasoval sklep, da bo sejo 24. aprila, ko se bo odločal med Fillijem in Kaduncem, odprl za javnost.

Sindikat opozarja na obremenjenost

Na današnji seji so svetniki tudi prisluhnili odzivu vodstva zavoda na dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS. V njem je koordinacija opozorila, da bi krčenje novinarskega kadra ob hkratnem večanju obsega dela lahko ogrozilo izvedbo letošnjega programsko-poslovnega načrta. Kadrovski primanjkljaj po zatrjevanju sindikatov vse bolj pesti tako televizijo kot radio.

"Številni posamezniki in skupine so preobremenjeni, vodstvo pa jim opravljene nadure nad 120 briše, ne da bi jih dobili plačane ali pa bi jih koristili v obliki prostih dni," je bil kritičen predsednik koordinacije Tomaž Karat. Vodstvu RTVS je tudi očital, da stalne honorarne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev za nedoločen čas, zaposluje le za določen čas.

Filli očitke zavrača

"Vodstvo v celoti zavrača katastrofično oceno razmer na Radioteleviziji Slovenija, kot jih v svojem dopisu opisuje koordinacija novinarskih sindikatov," je v odzivu poudaril v. d. generalnega direktorja Filli. Po njegovih besedah so še posebej nesprejemljive pavšalne ocene koordinacije, "ki niso podkrepljene z nikakršnimi argumenti". Zagotovil je, da izvedba programsko-poslovnega načrta ni ogrožena.

Filli je zanikal očitke koordinacije, da vodstvo ni nadomeščalo daljših odsotnosti zaposlenih, da nezakonito briše nadure in da ukinja regionalne RTV centre. Po njegovih besedah tudi ne drži trditev novinarskih sindikatov v zvezi z zaposlovanjem stalnih honorarnih sodelavcev: "Vsi sodelavci, ki so izpolnjevali pogoje za zaposlitev, so bili v letu 2016 tudi zaposleni."

Zupanič: Očitno se izvaja tiho varčevanje

Predsednik programskega sveta Zupanič je polemiko med Fillijem in Karatom pospremil z vprašanjem, kateri strani naj verjame. Po njegovih besedah se na RTVS očitno izvaja "tiho varčevanje, ki pa se ne priznava". Dejal je, da velja dopis sindikatov razumeti predvsem kot poziv vodstvu zavoda, naj razmisli, kako ravna s človeškimi viri.

Karat je sicer v izjavi zavrnil namigovanja, da naj bi bila koordinacija novinarskih sindikatov "orodje v rokah tistih, ki želijo rušiti Fillija". "Naš edini cilj je zagotoviti spoštovanje kolektivnih pogodb in zakonodaje, ki se nanaša na delovno pravna razmerja med delavcem oz. novinarji in delodajalcem oz. vodstvom zavoda," je še dodal.

L. L.