Za mesto poslanca madžarske narodnosti kandidirata Sobočanova in Horvath

Zdajšnji poslanec Laszlo Göncz ne kandidira

13. maj 2018 ob 12:18

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Tako kot italijanska bo tudi madžarska narodna skupnost na junijskih predčasnih volitvah v DZ-ju dobila novega predstavnika, saj zdajšnji poslanec Laszlo Göncz ne kandidira. Za poslanca madžarske narodnosti tokrat kandidirata Gabriela Sobočan in Ferenc Horvath.

Gabriela Sobočan je referentka poslanske pisarne madžarske narodnosti v Lendavi, večletna lendavska občinska svetnica in predsednica krajevne skupnosti Dolga vas. Horvath je lendavski podžupan in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Sobočanova je poudarila, da je človek skupnosti. "Ko te skupnost enkrat vsrka in okuži, postane to način tvojega življenja. Zanjo delaš in se predajaš s srcem in dušo. In tega moja izvolitev za poslanko madžarske narodnostne skupnosti zagotovo ne bo spremenila," je dejala.

Ocenila je, da z znanjem in izkušnjami lahko marsikaj stori za blagor madžarske narodne in večinske skupnosti. Za doseganje rezultatov morajo Madžari sodelovati in znati zaživeti s posebnimi pravicami, pri čemer je potrebna usklajenost in sodelovanje celotne skupnosti, dodaja.

Kot poslanka bo odgovorno delovala v interesu dvojezičnega območja in širše, si prizadevala za dialog in dobre osebne odnose. Tako za manjšino kot Pomurje v celoti so po njenem prepričanju pomembni celotna infrastruktura, trajnostna demografska in uravnotežena socialna politika, gospodarski razvoj, inovativno in okolju prijazno podjetništvo ter razvoj in ohranjanje vseh oblik kmetijske dejavnosti in turizma.

Ena njenih temeljnih nalog pa bo tudi zavzemanje za enakopravnost, pravičnost in sožitje med pripadniki različnih narodnosti.

"Iskreno in pošteno"

"Moj slogan ostaja zdaj že skoraj 20 let isti: iskreno in pošteno, ker se tudi tako dá in le tako je zares vredno," pa je poudaril Horvath, prav tako prepričan, da je z delom dokazal, da je sposoben opravljati delo poslanca.

Predvsem v zadnjih letih je kot predsednik svéta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti z novimi idejami in številnimi projekti zaslužen, da je njihova skupnost pridobila mnoga dodatna sredstva, postala bolj (samo)zavestna in ponosna na svoje korenine, je dejal Horvath. Kot je dodal, je to storil v duhu dobrega sodelovanja in sožitja med Slovenijo in Madžarsko, med Porabjem in Pomurjem.

"Imam veliko znanja in političnih izkušenj, sprejet sem bil s strani obeh vlad, ker sem se vedno zavzemal za pravo stvar, iskal rešitev problema, bil velikokrat vezni člen med Slovenijo in Madžarsko, morda včasih trd pogajalec, ampak vedno iskren in pošten ter sem držal dano besedo," je pojasnil.

Kulturna, verska in narodnostna raznolikost je po njegovem mnenju dejanska vrednost, za katero se bo vedno zavzemal. Pa tudi za spremembe, kot so priprava bolj poštenega sistema dodelitve dvojezičnega dodatka v javnem sektorju, dvig prestiža in uporabe madžarskega jezika v javnosti, v šolstvu in verskem življenju.

G. C.