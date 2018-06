Za ministrico je policija zgodba o uspehu, ki še ni končana

Slovesnost ob dnevu policije

27. junij 2018 ob 13:46

Tacen - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar je na osrednji slovesnosti ob dnevu policije v Tacnu dejala, da je policija danes v bistveno boljšem položaju, kot je bila pred štirimi leti, zgodbo o uspehu policije pa bo treba nadaljevati.

Györkös Žnidarjeva je spomnila, da je bila policija pred štirimi leti, ko je sama prevzemala mandat ministrice, podvržena dolgoletnemu varčevanju, kar je že najedalo občutljiv policijski sistem, zato se je takrat odločila, da bo policijo postavila na mesto, ki tako pomembni organizaciji pripada. "Po skoraj štirih letih lahko rečem, da nam je uspelo," je dejala.

Ob tem je poudarila, da je policija danes v bistveno boljšem finančnem in kadrovskem položaju. A zgodba o uspehu po njenem mnenju še zdaleč ni zaključena. "Dolžnost vsakokratnega ministra za notranje zadeve je, da naredi vse za to, da se policiji kot strokovni službi še naprej omogočajo pogoji za nemoteno delo in nadaljnji razvoj," je opozorila.

Zahvala direktorjema policije

Obema generalnima direktorjema policije, s katerima je sodelovala, se je zahvalila, zdajšnjemu generalnemu direktorju Simonu Veličkemu pa pri tem položila na srce, "naj policija ostane in se še naprej krepi kot homogen kolektiv, ki ne sme pod nobenim pogojem dopustiti, da bi jo parcialni interesi posameznikov ali pritiski dnevne politike zamajali v trdnosti in homogenosti".

Na slovesnosti je spregovoril tudi Velički in delil mnenje z ministrico, da je policija danes v bistveno boljšem položaju, kot je bila.

L. L.