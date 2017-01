Za šport bo vlada dala 18 namesto 16 milijonov evrov

Največ mladim in otrokom

26. januar 2017 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je sprejela dopolnjeni letni program športa za leto 2017, ki za dva milijona evrov povečuje postavko, namenjeno športu. Skupaj bo za šport šlo 18,1 milijona evrov.

V letu 2017 bo tako za programe športa skupno zagotovljeno 18,177.482 evrov, od tega 17,377.482 za programske in razvojne naloge in 800.000 za športno infrastrukturo. Po besedah pristojne ministrice Maje Makovec Brenčič bo dodaten denar šel za priprave in nastope reprezentanc otrok in mladine ter članskih reprezentanc, za celoletni športno-rekreativni program, za promocijske športne programe javnega zavoda Planica, za priprave in nastope reprezentanc na več panožnih tekmovanjih ter pripravam na naslednje olimpijske igre.

Največ, to je dodatnih 1,1 milijona, bo šlo za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine. Dodatnih 580.000 evrov bo namenjenih za priprave in nastope državnih članskih reprezentanc, 47.000 za priprave in nastope reprezentanc na mednarodnih večpanožnih tekmovanjih, 80.000 za nacionalne programe otrok in mladine, 86.000 za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni, 10.000 pa za univerzijado.

Ministrica je predstavila tudi razrez po drugih programih. Tako bo 5,6 milijona evropskih evrov šlo predvsem za šport otrok in mladih; konkretno nekaj več kot tri milijone evrov. Za 47 posameznikov bo omogočena nadaljnja trenerska kariera in za vrhunske športnike dvojna kariera.

Prvič bodo denar namenili tudi za strokovnjake, ki bodo spodbudili zdrav življenjski slog v poklicnih srednjih šolah in na univerzah, do konca leta 2018 pa bodo približno 3.000 strokovnih delavcev še dopolnilno usposobili, je še povedala ministrica Makovec Brenčič.

A. Č.