Za več kot četrt milijona slovenskih šolarjev se je začelo novo šolsko leto

Začetek uvedbe vajeništva v srednjih šolah

1. september 2017 ob 07:22,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za 179.511 učencev in okoli 74.000 dijakov se začenja novo šolsko leto. Prvič bo skozi šolska vrata vstopilo 21.850 prvošolcev. Največja novost novega šolskega leta so brezplačna učna gradiva za prvošolce in uvedba vajeništva v srednjih šolah.

Šolarjem je predsednik republike Borut Pahor v poslanici svetoval, naj bodo dobri drug z drugim, naj pazijo drug na drugega, prisluhnejo učiteljem, predvsem pa naj ne preslišijo svojega srca in sanj.

V Ljubljani bosta premier Miro Cerar ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič na prvi šolski dan obiskala Srednjo zdravstveno šolo in učence Osnovne šole Majde Vrhovnik.

V Mariboru se bodo notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar, državni sekretar Andrej Špenga in direktor mariborske policijske uprave Danijel Lorbek udeležili dogodka v OŠ Kamnica.

Dogodek ob sprejemu prvošolcev skupaj z OŠ Koseze prireja tudi agencija za varnost prometa, udeležili pa se ga bodo minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ministrica Makovec Brenčičeva in ljubljanski podžupan Aleš Čerin. Na dogodku bodo podpisali sporazum za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov.

V Grosupljem bodo odprli novo podružnično osnovno šolo Polica. Odprtja se bosta predvidoma udeležila predsednik republike Borut Pahor in predsednik SDS-a Janez Janša.

Zaradi objektivnih okoliščin bodo nekatere šole svoja vrata odprle v ponedeljek. Tako bo med drugim na OŠ Bogojina, OŠ Loka in Srednji šoli Črnomelj ter na OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah.

Maja Makovec Brenčič je v poslanici ob začetku novega šolskega leta učencem in dijakom svetovala, naj ne pozabijo, da je izobrazba zelo pomembna, znanje pa naložba za življenje. Izpostavila je medvrstniško nasilje, o katerem se je treba odkrito pogovarjati in iskati rešitve.

G. C.