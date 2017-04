Začasna opustitev nadzora sprostila gnečo, zdaj policisti spet delajo po uredbi

Sistematični nadzor povzroča težave

13. april 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gneča se po začasni opustitvi sistematičnega nadzora na najbolj obremenjenih mejnih prehodih s Hrvaško sprostila, zdaj pa začela spet naraščati - na Starodu se na izstop iz države čaka dve uri.

Za umiritev prometa so zjutraj med 4. in 10. uro evropsko uredbo o nadzoru pri prečkanju meje upoštevali le delno, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave Novo mesto Robert Perc. Ob tem je poudaril, da uredbo od 10. ure vnovič upoštevajo v celoti.

Dopoldne je sicer na Obrežju nastala več kilometrov dolga kolona, vozila pa so za prestop meje čakala več kot tri ure, a do popoldneva se je stanje skoraj povsem normaliziralo poroča TV Slovenija.

Okvirne čakalne dobe po podatkih policije ob 15.30:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje 30 minut za tovornjake 30 minut za tovornjake Gruškovje 20 minut / Starod 2 uri 30 minut za avtobuse Jelšane / 40 minut za tovornjake Sečovlje 40 minut / Dragonja 40 minut

(vir: Prometno-informacijski center za državne ceste)

Hrvaška Slovenijo poziva k ciljnemu preverjanju na meji

Po besedah hrvaškega premierja Andreja Plenkovića sta se s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem tudi danes pogovarjala o nadzoru na meji. Dejal je, da je pozval Slovenijo, naj tako kot Hrvaška zamenja sistematični nadzor s ciljno usmerjenim preverjanjem potnikov, da bi se izognili dolgim čakalnim dobam.



Hrvaška mejna policija bo nadzirala samo vozila, za katera bodo obstajale indikacije, da je to potrebno. Menijo, da bodo tako pospešili pretok čez mejo, je pojasnil Plenković. Poudaril je, da bo Zagreb storil vse, kar lahko, da bodo našli trajnostno rešitev. Najlažje bo, je dejal, če bo Hrvaška postala članica schengena. Vendar sistematični nadzor na meji je za Hrvaško kot turistično državo nesprejemljiv, je še poudaril.

Hrvaški notranji minister Vlaho Orepić pa je pred vladno sejo novinarjem dejal, da so dosegli dogovor s kolegi v Sloveniji in na Madžarskem o ciljnem nadzoru potnikov. Povedal je, da bo nadzor na mejah s Srbijo ter Bosno in Hercegovino nespremenjen, kar pomeni, da bodo izvajali ciljno usmerjeno preverjanje potnikov.

Kot je znano, se od petka v skladu z novo uredbo, ki so jo države EU-ja potrdile 7. marca, na zunanjih schengenskih mejah poleg preverjanja državljanov tretjih držav izvaja tudi sistematično preverjanje državljanov EU-ja.

V določenih primerih bo Slovenija začasno odstopila od sistematičnega nadzora

Državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic je v sredo v Bruslju napovedal, da bo Slovenija ob prihajajočih praznikih morda v določenih primerih, ko bo ocena tveganj to dovoljevala, začasno odstopila od sistematičnega nadzora potnikov. "To pomeni, da bomo na določenih mejnih prehodih v kritičnih obdobjih preverjali tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno. Kazalniki bodo vključeni v to oceno tveganja, pri potnikih s prepoznanimi kazalniki tveganja bodo morali policisti še vedno opraviti sistematično mejno kontrolo," je napovedal Šefic. Kot je dejal, je Slovenija o tem že obvestila Evropsko komisijo.

Ob tem je pojasnil, da želijo s tem "vsem dobrovernim potnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo prestop državne meje". Ob intervalih redkega prometa, ko ne bo konic, pa bo slovenska policija še naprej izvajala sistematični nadzor vseh potnikov, je dodal. Seveda to ne pomeni, da čakalnih dob sploh ne bo, saj je gneča na cestah v tem času stalnica. "Ampak lahko rečem, da smo dali tudi ustrezna navodila in usmeritve policiji, da morajo biti čakalne dobe obvladljive, v mejah normale."

Pristojni komisar zatrdil, da "zelo kmalu ne bo težav"

Dimitris Avramopulos, evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, je sicer v sredo dejal, da se zaveda trenutnih razmer na slovensko-hrvaški meji, in poudaril, da je dialog med državama najboljši način za odpravo težav. Ob tem je zatrdil, da "zelo kmalu ne bo težav, kot so bile v prvih dneh".

Hrvaška, Madžarska, Italija, Bolgarija, Finska in Grčija so sicer Evropski komisiji že poslale notifikacijo glede odstopa od sistematičnega nadzora.

Ustvarili smo tudi interaktivni zemljevid, ki ga lahko povečate in s klikom na posamezno ikono preverite, kolikšne so trenutne čakalne dobe na posameznih mejnih prehodih.

T. K. B., A. Č., T. H.