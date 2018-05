Začelo se je predčasno referendumsko glasovanje

Referendum o zakonu o drugem tiru

8. maj 2018 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred nedeljskim ponovljenim glasovanjem na referendumu lahko volivci svoj glas oddajo predčasno, od danes do četrtka med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Glasovanje bo potekalo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Bled, Cerknica, Dravograd in Metlika.

Predčasno glasovanje sicer poteka na enak način, kot bo na dan referenduma. Volivci se morajo na volišču izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Glasujejo tako, da na glasovnici obkrožijo za ali proti. V sredo pa se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča in želijo glasovati na volišču v drugem okraju, to sporočiti "svoji" okrajni volilni komisiji. Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu. Prav tako do srede, 9. maja, morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali državni volilni komisiji.

Al. Ma.