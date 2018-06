Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 97 glasov Ocenite to novico! Matej Tonin: "Ustno podporo so mi zagotovili predsedniki vseh parlamentarnih strank razen Levice." Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač "Ljudje so nam poverili njihova upanja in zaupanja. Naloženo nam je, da skupaj varujemo in razvijamo našo državo in domovino," je v nagovoru novega sklica DZ-ja dejal Pahor. Foto: BoBo/Borut Živulović Predsednik republike Borut Pahor se je dosedanjemu predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu zahvalil za sodelovanje in ga povabil na "kakšno kavo". Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Cerar je dejal, da verjame, da bo SMC igral ključno vlogo v novi vladi. "Danes bomo verjetno dobili začasnega predsednika DZ-ja, to bo prvi korak, potem pa se bo nadaljevalo usklajevanje med strankami. Ugotovili smo, da dovolj glasov za začasnega predsednika najlaže naberemo za Tonina," je dejal Cerar. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Zmago Jelinčič: "Da, ni problema, podprli ga bomo. Tonin bo zagotovo dobro vozil zadeve. Glede vstopa v vlado pa zagotovo ne bomo pristajali na to, da bomo še naprej vlačili migrante v Evropo ali pa da bo Albanija postala policaj na Balkanu." Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Luka Mesec: "O vstopu Levice v vlado je še prehitro govoriti." Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač VIDEO Ustanovna seja državnega zbora Dodaj v

Začenja se tajno glasovanje o predsedniku državnega zbora

Tonin ima podporo vsaj 50 poslancev

22. junij 2018 ob 07:35,

zadnji poseg: 22. junij 2018 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vseh 90 poslancev je z glasovanjem potrdilo svoje mandate, sledi glasovanje o predsedniku državnega zbora (DZ), kot kaže bo to mesto zasedel Matej Tonin, saj se je že pod predlog za Toninovo kandidaturo podpisalo 50 poslancev. Razglasitev rezultatov bo ob 16.45.

Kandidaturo Mateja Tonina za predsednika DZ-ja je vložilo 50 poslancev s prvopodpisanim Marjanom Šarcem (LMŠ). Ta je pojasnil, da gre za usklajen predlog, ki so ga podpisale stranke LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB in NSi. "Lahko rečem, da so to obrisi prihodnje koalicije, kakršne si želimo. To pa je sredinska koalicija, ki zre v prihodnost in ne v preteklost. Zato mislim, da je Tonin pravi kandidat, ki je usmerjen v prihodnost," je pred glasovanjem o predsedniku DZ-ja odločitev utemeljil Šarec.

Predsednika Nove Slovenije Tonina, ki je izpostavil, da je očitno njegovo ime tisto, ki lahko v DZ-ju poveže levo in desno stran, bo poleg omenjenih strank za predsednika DZ-ja podprla tudi njegova matična stranka. Jožef Horvat iz NSi-ja je ob tem sicer opozoril, da izvolitev Tonina za predsednika DZ-ja "nikakor avtomatično ne pomeni vstop NSi-ja v kakršno koli vlado".

Drugače meni Franc Jurša iz DeSUS-a, ki poudarja, da nas "izkušnje učijo, da večina, ki izvoli predsednika DZ-ja, tudi sestavi vlado." V DeSUS-u si želijo levosredinske vlade, a so pripravljeni podpreti tudi sredinsko vlado. Podobno menijo tudi v SMC-ju. "Tonina predlaga pet strank LMŠ, SMC, SD, SAB, DeSUS, NSi pa je šesta stranka, to pa je tudi morda že obris vlade, ki bi lahko nastala. Izkazana je volja za sodelovanje," je v imenu SMC-ja pojasnil Igor Zorčič, ki je prepričan, da bi bilo v novi vladi lažje sodelovati z NSi-jem kot z Levico.

Tonina bodo podprli tudi v SNS-u, po besedah predsednika stranke Zmaga Jelinčiča ga podpirajo, ker verjamejo, da bo znal dobro voditi DZ. Matjaž Han iz SD-ja pa je odločitev o izvolitvi novega predsednika DZ-ja označil za preizkus zrelosti in odgovornosti. Izvolitev Tonina za začasnega predsednika podpirajo tudi v Stranki Alenke Bratušek (SAB), saj bo po besedah Marka Bandellija omogočila čim hitrejše konstruktivno delo v dobro države in državljanov.

Toninu jasno nasprotujejo le v Levici. Koordinatorja Levice Luko Mesca je odločitev, da so se LMŠ, SAB, DeSUS, SMC in SD za predsednika DZ-ja odločile podpreti Tonina, razočarala. Levica se tako pod predlog začasnega predsednika DZ-ja ni podpisala. Glede na pogovore v preteklih dneh ta odločitev po besedah Mesca "pušča vtis, da so, v sredini prevladali osebni interesi, zaradi katerih ni bilo mogoče zbrati 46 glasov za kandidata sredine, ki ga je podpirala tudi Levica. In, da je bilo preštevanje na sredini dimna zavesa za tihi dogovor z desnico. Tako imamo namesto sredinskega kandidata s podporo Levice danes pred sabo kandidata desnice, ki zagovarja amerikanizacijo zdravstva in še hitrejšo razprodajo državnega premoženja."

Matej Tašner Vatovec iz Levice je dodal, da je šlo za politično kupčkanje, "vsi pogovori so bili bolj kot ne predstava za javnost". Prepričan je, da bi sredinski blok lahko našel svojega kandidata, ki bi zbral 46 glasov.

Šarec, ki je pod Toninovo kandidaturo prvopodpisani, je poudaril, da gre za začasen predlog, in izrazil pričakovanje, da bo Tonin z mesta predsednika odstopil, če se bodo tako dogovorili v okviru koalicijskih usklajevanj. Za demokracijo in splošno pojmovanje politike namreč po njegovih besedah ne bi bilo dobro, da se danes prav dolgo ukvarjajo z imenovanjem predsednika DZ. "Tudi strela lahko danes udari v DZ, vse je možno na tem svetu," pa je odgovoril glede možnosti, da se Tonin ne bi želel umakniti.

Janša: S podporo Toninu rešujemo zagato levice

"Levosredinske stranke Janši sestavljajo vlado in bodo podprle Tonina za predsednika DZ. Ponavlja se politični vzorec, ki smo ga že videli ob neuspešnem Jankovičevem sestavljanju vlade," je na Twitterju zapisal Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister. Relativni zmagovalec volitev Janez Janša mu je odgovoril: "Ne še. Le mi zaenkrat rešujemo zagato t.i. levice, ki se je sposobna dogovoriti le o nekomu, ki ni njihov. To pa delamo zato, da bo DZ lahko začel normalno delovati. Problemi se namreč kopičijo, čeprav jih mainstream mediji prikrivajo."

Han: Koalicija ne more biti ne čisto leva ne čisto desna

"3. junja so se zgodile volitve in vsi skupaj ugotavljamo, da nobena stranka nima privilegija da bi z nekimi pogledi lahko zaustavljala začetek reševanja problemov v tej državi," je dejal Matjaž Han s stranke SD. Na vprašanje, kako to, da je SD popdrl Tonina, kljub temu, da je po volitvah izražal željo po izrazito levi vladi, je Han odgovoril: "Mi ne moremo imeti v tej državi čisto leve koalicije, ne čisto desne koalicije, absolutno so potrebni kompromisi."

Han je dejal, da je bil Tonin edini kandidat, ki bi lahko zbral več kot 46 glasov in dodal, da se bodo s ponedeljkom začeli pogovarjati o političnih programih, ko bo potrebnega veliko usklajevanja in politične modrosti, da bo prišli do koalicije, saj stranke ne bodo mogle do potankosti vztrajati pri svojih programih.

Cerar: Prvi korak k oblikovanju koalicije

Miro Cerar, premier, ki opravlja tekoče posle, je pred sejo dejal, da se je stranka SMC pri kandidatu DZ-ja umaknila, saj ne želi zapletati položaja in želi narediti prvi korak k oblikovaju koalicije, zato je tudi SMC podprl Tonina.

STA poroča, da je skupna odločitev za podporo Toninu po besedah Cerarja sicer "izraz velikega zaupanja". Tonin namreč zagotavlja, da želi biti le začasni predsednik DZ-ja in da se bo treba, ko bo koalicija nastala, dokončno dogovoriti o tem, "kako bomo določene vsebine zastopali na določenih položajih". Kot je še dodal, so ugotovili, da danes potrebujejo začasnega predsednika, ki bi ga lahko podprli z zadostnim številom glasov. "S tem tudi nakazujemo obrise neke nove sredinske koalicije," je pojasnil. Po današnjem prvem koraku bo Šarec po Cerarjevi oceni lažje usklajeval delo pri formiranju te koalicije.

Začetek seje

Poslance sta na začetku seje nagovorila tudi dozdajšnji predsednik DZ-ja Milan Brglez in predsednik republike Borut Pahor. Brglez je uvodoma čestital novim poslancem in se zahvalil nekdanjim. "V želji, da bi spoštovanje in samoomejevanje vodilo do sodelovanja, vam želim in nam želim vse dobro v tem sklicu," je dejal Brglez.

Borut Pahor je novim poslancem dejal, da jim privošči zadoščenje, da delajo po visokih pričakovanjih ljudi, ki so jih izvolili. Poudaril je pomen sodelovanja in premeščanja medsebojnih razlik. Pahor je tudi dejal, da bo mandat za sestavo vlade podelil že konec prihodnjega tedna, ali pa v začetku julija.

Še enkrat je poudaril, da se mu zdi pošteno, da mandat podeli Janezu Janši. Če pa bi po pogovorih z vodji poslanskih skupin zatrdno ugotovil, da relativni zmagovalec ne more sestaviti koalicije, bi Janšo poklical na vnovični sestanek, saj ga je ta že obvestil, da v tem primeru mandata ne bi sprejel, je pojasnil Pahor.

Mandatno-volina komisija

Prvo sejo novega sklica DZ-ja bo do izvolitve predsednika vodil najstarejši poslanec Peter Jožef Česnik iz SAB-a. Prva točka dnevnega reda je bila oblikovanje mandatno-volilne komisije. Za predsednika je bil imenovan Jože Tanko iz SDS-a, za podpredsednico pa Tina Heferle iz LMŠ-ja.

Mandatno-volilna komisija je na seji brez glasu proti izglasovala sklep, s katerim je DZ-ju predlagala, naj potrdi mandate vsem 90 poslankam in poslancem, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah v DZ 3. junija. Ni pa obravnavala vlog z zahtevama za zadržanje prve seje DZ-ja.

Vlogi na DVK sta podala Jožef Jarh in skupina šestih podpisnikov - Franc Žnidaršič, Rastko Plohl, Janko Veber, Gašper Ferjan, Jožef Jarh in Vili Kovačič. Zahtevali so začasno zadržanje prve seje DZ-ja in presojo skladnosti predčasnih volitev z ustavo in mednarodnopravnimi akti. Vendar pa je MVK ocenila, da ne gre za pritožbo po 109. členu zakona o volitvah v DZ, zato je soglasno sklenila, da vlog ne bo obravnavala.

Izjava kandidata za začasnega predsednika dz-ja @MatejTonin pred glasovanjem o njegovi izvolitvi. #ustanovnaseja pic.twitter.com/EvXsJqRCOM — Gorazd Kosmač (@kosmacg) June 22, 2018

La. Da., Sa. J.