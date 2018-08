Poudarki Cene vozovnic ostajajo enake kot lani Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dijaki morajo ob prvem nakupu vozovnice izpolniti vlogo. Foto: BoBo Sorodne novice Enotne vozovnice za dijake (IJPP) že na voljo Dodaj v

Začetek prodaje enotnih subvencioniranih vozovnic IJPP za novo šolsko leto

Bistvenih sprememb v integriranem potniškem prometu ni

21. avgust 2018 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravičenci lahko od danes na Avtobusni postaji Ljubljana kupijo enotno subvencionirano vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za šolsko leto 2018/19. Vlogo za odobritev ali podaljšanje vozovnice lahko oddajo tudi preko spleta.

Enotno vozovnico IJPP je mogoče pridobiti na več načinov. Tisti, ki jo kupujejo prvič, bodo z digitalnim potrdilom na portalu eUprave izpolnili vlogo. Nato bodo v predal Moja eUprava prejeli potrdilo o oddaji in odobritvi vloge. Z natisnjeno vlogo ali njeno številko se bodo napotili na Avtobusno postajo Ljubljana, kjer jo bodo z doplačilom prevzeli.

Če ima dijak že vozovnico, pa bo moral z digitalnim potrdilom na portalu eUprave izpolniti vlogo za njeno podaljšanje. V predal Moja eUprava bo prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro vloge, s katero bo lahko prek spleta kupil vozovnico pri izvajalcu subvencioniranih prevozov, ki omogoča spletno plačilo. Tistim, ki že imajo elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP, tisti, ki enotno vozovnico kupujejo prvič, pa jo bodo morali osebno prevzeti na prodajnih mestih prevoznikov.

V obeh primerih lahko upravičenec vlogo natisne in jo izpolni ročno. Povezava do vloge je dostopna na spletni strani ap-ljubljana.si. Povezava za elektronsko oddajo je objavljena tudi na spletnem portalu ministrstev za javno upravo in za izobraževanje, znanost in šport ter na prodajnih mestih prevoznikov. Avtobusna postaja bo imela ponovno odprtih več blagajn, nakup pa bo mogoče opraviti vsak dan med 6. in 20. uro.

Cene enake kot lati

Cene subvencioniranih vozovnic, ki so jih prvič uvedli v šolskem letu 2012/2013, tudi letos ostajajo enake kot lani. Osnovna subvencionirana mesečna vozovnica je namenjena dijakom in študentom, ki se dnevno vozijo od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, in sicer več kot dva kilometra, pri čemer je cena vezana na število kilometrov. Mesečna vozovnica za razdaljo do 60 kilometrov stane 25 evrov, med 60 in 90 kilometrov 35 evrov, za razdaljo več kot 90 kilometrov pa 55 evrov.

Tisti, ki jim zadostuje deset voženj v enem mesecu med krajema stalnega prebivališča in študija, pa lahko za 20 evrov kupijo mesečno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice lahko skupaj za nekaj doplačila kupijo tudi vozovnico za mestni promet. Za Ljubljano doplačajo 10 evrov, za Maribor pet evrov, za Jesenice pa 15 evrov.

Študenti bodo lahko oddajali vloge za enotno subvencionirano vozovnico za novo študijsko leto 2018/2019 preko spleta in osebno od petka, 21. septembra.

