Začetek stavkovnega vala: Stavkajo policisti

Prepričani, da je poklic policista razvrednoten

12. februar 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Okoli 9.000 policistov in uslužbencev notranjega ministrstva je ob 7. uri začelo prvo od treh stavk, ki so jih sindikati napovedali v pravkar začetem tednu. Policisti bodo stavkali do preklica, svoj protest pa bodo ob 10.30 izrazili pred stavbo vlade.

Stavko sta napovedala oba sindikata policije, ki sta že lani maja oblikovala stavkovne odbore. Policisti stavkajo, ker so prepričani, da je vlada z ukrepi poklic policista znova razvrednotila, saj menijo, da so bila, potem ko so bila sredi lanskega leta v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest pri preostalih pooblaščenih uradnih osebah, razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom prejšnje stavke, porušena. Poklic policista so tako znova razvrednotili, zato mu policisti želijo vrniti status, ki si ga zasluži glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s katero se vsakodnevno soočajo, sta sporočila sindikata.

Poklic policista je razvrednoten

Sindikati so tako zahtevi za vnovično vzpostavitev razlik med uniformiranimi poklici dodali tudi več drugih zahtev, med njimi je tudi izplačilo posebne nagrade za vsako leto opravljenega dela in izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času v vrednosti 120 evrov bruto na mesec. Zaradi prepovedi članstva v političnih strankah želijo še 60 evrov mesečnega dodatka, med stavkovnimi zahtevami pa je tudi določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, poroča Radio Slovenija.

Minimalni delovni procesi po zakonu

Policisti so zaradi narave svojega dela pri stavkovnih aktivnostih omejeni. Radivoj Uroševič, predsednik policijskega sindikata je zagotovil, da bodo med stavko zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Kot je dejal, bodo zakonske obveznosti delovnega procesa izpolnjene, na shodu pa pričakujejo sindikalne zaupnike in tiste zaposlene, ki bodo v času shoda prosti. Opoldne bodo svoje zahteve pojasnili še na novinarski konferenci.

Kako bodo stavko policistov čutili državljani, ni znano, bo pa v primeru, da se tako kot ob zadnji stavki odločijo za množično izrekanje opozoril namesto kazni za manjše prekrške, stavko občutiti v proračunu. Ob zadnji stavki, ki je potekala med 18. novembrom 2015 in 2. junijem 2016, je v proračun s kaznimi priteklo za 10 milijonov evrov manj.

Teden stavk: policisti, zdravstveni delavci, učitelji ...

Stavka policistov je sicer prva od treh, ki so napovedane v tem tednu. V torek se obeta dvourna opozorilna stavka zaposlenih v zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo in posebnih socialnovarstvenih zavodih. V sredo bodo stavkali še v vzgoji in izobraževanju.

A. K. K.