Zadnja anketa: Pahor naj bi zmagal, a z majhno prednostjo

Pahorju izmerili med 48,6 in 56 odstotkov podpore, Šarcu pa med 43 in 46 odstotkov

10. november 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tudi zadnja anketa pred drugim krogom predsedniških volitev kaže na zmago Boruta Pahorja, a je razlika med obema kandidatoma razmeroma majhna. Pahor bo po volilni napovedi slavil zmago s 53,5 odstotka, Šarec bi dobil 46,5 odstotka.

Za Boruta Pahorja bi glasovalo 47 odstotkov vprašanih, za Marjana Šarca pa nekaj manj kot 41 odstotkov, ob upoštevanju 12,2 odstotka neopredeljenih bi zmagal Pahor z že omenjenimi 53,5 odstotka glasov, kaže volilna napoved agencije Ninamedia, ki je telefonsko raziskavo za RTV Slovenija izvedla med 8. in 10. novembrom na vzorcu 700 anketirancev.

Ob tem opozarjajo še na interval zaupanja volilne napovedi – podpora Pahorju tako znaša med 49,8 in 57,2 odstotka, Šarcu pa med 42,8 in 50,2 odstotka. Pričakovana volilna udeležba je med 38 in 44 odstotki, še dodaja agencija.

Podobno tudi druge ankete

Tudi po anketi, ki jo je za POP TV pripravil inštitut Mediana, bi na volitvah tesno zmagal Borut Pahor, za katerega bi glasovalo 48,6 odstotka anketirancev, za Šarca pa 44,5 odstotka anketirancev. Ob upoštevanju le opredeljenih volivcev bi Pahor prejel 52 odstotkov glasov, kar pomeni, da ni mogoče z gotovostjo napovedati zmage enega ali drugega kandidata. Inštitut Mediana je raziskavo opravil na vzorcu 893 polnoletnih prebivalcev.

Po anketi, ki jo je za Delo opravila agencija Episcenter, bi Pahor prejel 56,3 odstotka podpore, Marjan Šarec pa 43,7 odstotka. Na podlagi 95-odstotnega intervala zaupanja, znotraj katerega je volilna napoved, pri Delu tako napovedujejo zmago Pahorja, saj Šarec po tej anketi ne bi mogel doseči Pahorjeve spodnje ravni podpore. V anketi so upoštevali le odgovore tistih, ki so napovedali, da se bodo udeležili drugega kroga volitev. Takšnih je bilo 1.088, to pomeni, da je bilo med temi, ki so napovedali, da bodo volili, 5,8 odstotka neopredeljenih. Velikost realiziranega vzorca v anketi je bila 2.365, vzorec je bil sestavljen s telefonsko (60 odstotkov) in spletno (40 odstotkov) metodo. Anketo so izvajali med 2. in 9. novembrom.

Po anketi, ki jo je za časopisa Dnevnik in Večer izvedla Ninamedia, bi prav tako zmagal Borut Pahor, vendar v časopisu ob tem opozarjajo, da Šarcu podpora narašča. Pahor bi po tej anketi prejel 53,2 odstotka glasov, Šarec pa 46,8 odstotka. Ninamedia je anketiranje izvedla med 7. in 9. novembrom na vzorcu 833 ljudi. V anketi so spraševali tudi po udeležbi, pri čemer je več kot 48 odstotkov anketiranih navedlo, da se bodo volitev zagotovo udeležili, a glede na izkušnje opozarjajo, da bo udeležba najverjetneje slabša kot v prvem krogu.

