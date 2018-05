Zadnje soočenje predsednikov strank pred volitvami

Kateri stranki bo uspelo najbolje nagovoriti volivce?

31. maj 2018 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsedniki 19 strank se bodo še zadnjič pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami soočili v studiu Televizije Slovenija in skušali prepričati volivce, da jim namenijo svoj glas.

V pogovoru, ki ga bosta vodila Erika Žnidaršič in Igor E. Bergant, bodo predsedniki strank predstavljali stališča do protestov proti politiki sovraštva. Tema soočenja pa bo tudi financiranje volilne kampanje.

Predsedniki strank pa bodo soočili svoja stališča tudi do zapostavljenih tem, kot je dolgotrajna oskrba, in do tega, kdo bi s kom sodeloval oziroma ne bi sodeloval v koaliciji.

Soočenje lahko spremljate od 20. ure na 1. programu TV Slovenija in na MMC-ju.

L. L.