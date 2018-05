Zadnji dan predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru

Glasovanja potekajo na okrajnih volilnih komisijah

10. maj 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volivci lahko še do 19. ure na sedežih okrajnih volilnih komisij predčasno oddajo svoj glas na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru.

Na predčasnem glasovanju, ki se je začelo v torek, je prvi dan glas oddalo 2920 volivcev oz. 0,17 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Predčasno glasovanje poteka tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Na prvem programu TV Slovenija bo ob 20.00 potekalo soočenje zagovornikov in nasprotnikov zakona o drugem tiru

Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bodo volivci o istem zakonu na referendumu odločali dvakrat. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je namreč izide referenduma, ki je potekal septembra lani, uspešno izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki je glasovanje razveljavilo.

Za zavrnitev zakona mora več volivcev glasovati proti zakonu, poleg tega mora po ustavni ureditvi proti zakonu glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, torej okoli 340.000 volivcev.

Prvega glasovanja se je udeležilo 20,5 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je tedaj podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka.

G. C.