Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V nedeljo se bo po državi in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih odprlo več kot 3.000 volišč. Foto: BoBo Dodaj v

Zadnji dan za predčasno oddajo glasu za novega predsednika

Zaključuje se predsedniška bitka

9. november 2017 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Četrtek je še zadnji dan za oddajo glasu na predčasnih predsedniških volitvah. Volišča so odprta do 19. ure na sedežih volilnih komisij na upravnih enotah in njihovih izpostavah.

Volivci lahko na predčasnem glasovanju glasujejo le na tisti upravni enoti, na območju katere imajo stalno prebivališče, sicer pa je glasovanje popolnoma enako kot na dan volitev. S seboj morajo prinesti osebni dokument in se podpisati v volilni imenik. Voliti bo mogoče tudi na upravnih enotah v Cerknici, Dravogradu in Metliki, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, ter na občini Bled.

Predčasno glasovanje poteka od torka. Na prvi dan predčasnega glasovanja je glas oddalo 6.411 volivcev oziroma 0,37 odstotka volilnih upravičencev. To je nekoliko manj kot v prvem krogu volitev, ko je prvi dan predčasno glasovalo 0,45 odstotka volivcev.

Drugi krog volitev bo sicer v nedeljo, volivci pa se odločajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov: aktualni predsednik Borut Pahor je prepričal 47,21 odstotka volivcev, kamniški župan Marjan Šarec pa 24,76 odstotka.

A. S.