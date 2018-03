Zadnji dan za prijavo na fakultete in višje šole

Na univerzah 18.481, na višjih šolah 11.854 prostih mest

30. marec 2018 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na slovenskih univerzah in višjih strokovnih šolah se končuje prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v šolskem letu 2018/19. Za bodoče študente je na voljo 18.481 mest za redni in izredni študij, za študente višjih šol pa 11.854.

Prijavo za vpis kandidati lahko oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ le še danes, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis, je zapisano na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala, svetujejo na ministrstvu.

Vpis sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal od 27. julija do 17. avgusta. Drugi prijavni rok za vpis na fakultete pa bo trajal od 22. do 29. avgusta.

Višješolski programi

Končuje se tudi prvi prijavni rok za vpis v višješolsko izobraževanje. Kandidati se lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec morajo natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi v Celje.

Oddati smejo samo eno prijavo, na katero pa lahko napišejo oziroma se prijavijo v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj bodo uvrščeni v prvega, za katerega bodo izpolnili vse vpisne pogoje.

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo 47 višjih strokovnih šol, in sicer 28 javnih in 19 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Drugi prijavni rok za vpis pa bo potekal od 27. do 31. avgusta.

G. K.