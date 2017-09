Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 159 glasov Ocenite to novico! Slovenija je v Bruslju opozorila na hrvaško nespoštovanje vladavine prava in napovedala, da je ne bo podprla pri vstopu v OECD. Foto: Reuters Generalni sekretar organizacije Angel Gurria naj bi namreč v prihodnjih dneh, predvidoma v petek, predstavil svoj predlog glede nadaljnje širitve organizacije. Foto: BoBo Romunija naj bi bila po nekaterih informacijah edina evropska država, ki bo predlagana za članstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagreb presenečen nad slovensko blokado članstva v OECD-ju

Podpore ne bo zaradi hrvaškega nespoštovanja vladavine prava

6. september 2017 ob 13:12,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 19:34

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Diplomatski viri v Bruslju so sporočili, da je Slovenija v Bruslju opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava ne more podpreti članstva Hrvaške v organizaciji OECD. Hrvaška je nad to odločitvijo presenečena.

Zunaji minister Karl Erjavec je ob tem dejal, da je eden od osnovnih pogojev za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) spoštovanje mednarodnega prava. Dodal je, da "ne bomo podprli članstva Hrvaške v OECD, ker smo mnenja, da ne izpolnjuje vseh pogojev". To je prvo uradno opozorilo Slovenije v povezavi s širitvijo, o kateri naj bi v OECD-ju odločali konec meseca. Slovenija je po navedbah virov omenjeno opozorilo posredovala na sestanku veleposlanikov članic pri EU-ju, na katerem je Evropska komisija danes pod točko razno poročala o stanju glede naslednje širitve OECD-ja.

Generalni sekretar organizacije Angel Gurria naj bi namreč v prihodnjih dneh, predvidoma v petek, predstavil svoj predlog glede nadaljnje širitve. V EU-ju od leta 2007 velja dogovor, da Unija pri odločanju o širitvi OECD-ja vedno podpre vse svoje članice. V tem primeru se za članstvo potegujejo Hrvaška, Bolgarija in Romunija.

Slovenija je v povezavi s tem danes po navedbah virov članice Unije obvestila, da članstva Hrvaške ne more podpreti, ker ta država ne izpolnjuje vseh pogojev, konkretno vladavine prava, kamor spada spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč.

Prvo uradno sporočilo Slovenije

To je prvo uradno sporočilo Slovenije o tem, da ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD-ju. Neuradno naj bi bili sicer slovenski predstavniki generalnemu sekretarju OECD-ja to že nakazali ob robu blejskega strateškega foruma. V povezavi s širitvijo OECD, o kateri članice organizacije odločajo s konsenzom, je sicer še veliko vprašanj. Pričakovati je še druge tehnične in politične zaplete, ki niso povezani s Slovenijo.

Gurria naj bi za članstvo v organizaciji od omenjenih treh članic Unije predlagal samo eno, Romunijo, ter še tri latinskoameriške države - Argentino, Brazilijo in Peru. Tako velika širitev naj bi bila po nekaterih podatkih velik tehnični zalogaj za organizacijo.

EU naj bi po navedbah virov poskušal pri OECD-ju vplivati na spremembo osnutka resolucije, ki vključuje predlog širitve, saj naj bi vladalo med članicami nezadovoljstvo zaradi vključitve le ene od treh evropskih držav. V tem kontekstu so bile članice EU-ja danes obveščene, da Slovenija članstva Hrvaške pri OECD ne more podpreti.

Hrvaška presenečena

Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da so presenečeni nad odločitvijo Slovenije, da ne bo podprla članstva Hrvaške OECD-ju. Poudarili so, da je Slovenija doslej pomagala Hrvaški v pristopnem procesu. Hrvaška je tudi napovedala, da bo še naprej zagovarjala svoje članstvo v OECD. Na ministrstvu so še dodali, da je Hrvaška v začetku leta poslala pismo o nameri za članstvo v tej mednarodni organizaciji.

"Novico, ki smo jo danes prejeli iz Bruslja, o slovenski vnovični preučitvi pozitivnega stališča o našem vstopu v OECD, je presenetljiva. Slovenija je zaradi dvostranskega vprašanja meje napovedala blokado postopka, ki ga dejavno podpirajo Evropska komisije in države članice EU," so zapisali v sporočilu na sedežu hrvaške diplomacije.

Kot so pojasnili, "je Slovenija doslej podpirala hrvaška prizadevanja za članstvo v OECD ter je v številnih posvetovanjih posredovala lastne izkušnje iz pristopnega procesa".

G. K., B. R.