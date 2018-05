Zaključuje se referendumska kampanja o zakonu o drugem tiru

Opolnoči nastopi volilni molk

11. maj 2018 ob 07:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zagovorniki in nasprotniki zakona o zgraditvi drugega tira ter upravljanju in gospodarjenju z njim imajo še danes čas, da nagovorijo volivke in volivce, saj bo opolnoči začel veljati volilni molk pred nedeljskim ponovljenim referendumom.

Referendumska kampanja je drugič pričakovano potekala precej manj burno. Nasprotniki in zagovorniki zakona o drugem tiru pa so se, tako pred septembrskim referendumom kot tudi pred tokratnim, strinjali le v eni točki, in sicer, da Slovenija drugi tir potrebuje.

Pobudnik referenduma Vili Kovačič in drugi nasprotniki zakona so tudi tokrat opozarjali na neekonomičnost projekta in na vlogo Madžarov. Zagovorniki zakona, s SMC-jem in Mirom Cerarjem na čelu, pa so jim odgovarjali, da je finančni načrt projekta, ki znaša 961 milijonov evrov, pregleden in z vstopom investitorja razbremenjuje davkoplačevalce. V Madžarski tako vidijo pomembnega partnerja, ki bo v Luko Koper pripeljal promet.

Druga kampanja manj glasna

Omenjena stališča obeh strani smo v tokratni kampanji slišali manj glasno in manj pogosto kot v prvi. Zagotovo je razlog mogoče poiskati v dejstvu, da so se politične stranke morale ukvarjati s kandidatnimi listami za parlamentarne volitve. Referendumsko kampanjo za drugi tir, kot ugotavlja direktorica Mediane Janja Božič Marolt, je le malokdo izkoristil kot kampanjo za državnozborske volitve: "Doslej se nič nikjer ne kaže, da bi se ali eni ali drugi, torej pobudniki oziroma nasprotniki referenduma, pojavljali z intenzivno komunikacijo, na osnovi katere bi se volivci tudi kasneje na parlamentarnih volitvah opredeljevali."

Še nižja udeležba?

Prav tako ni pričakovati, da bi v nedeljo prav veliko volivk in volivcev odšlo na volišča, že prvič jih je prišlo le 20 odstotkov, večina njih je zakon o drugem tiru podprla. "Dejstvo je, da je bil že prvi referendum o drugem tiru izjemno nizko obiskan in ta hip se ne pričakuje višja udeležba, kvečjemu nižja," dodaja Božič Maroltova.

Pobudnik referenduma Vili Kovačič nenehno poudarja, da bo naredil vse, da zakon o drugem tiru ne bo uveljavljen, pričakuje tudi, da bo nova oblast po parlamentarnih volitvah projekt zastavila drugače.

Nataša Mulec, Radio Slovenija