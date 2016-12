Zakon o plačah v javnem sektorju v DZ po nujnem postopku

Zakon mora biti sprejet do 1. januarja

19. december 2016 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vlada je določila besedilo predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017. Zakon gre v DZ po nujnem postopku in sledi dogovoru med vlado in sindikati.

Večina dogovorjenih varčevalnih ukrepov za javni sektor iz preteklih let se izteče konec letošnjega leta, njihova sprostitev pa bi pomenila, da bi se stroški dela v javnem sektorju v prihodnjem letu povečali za nevzdržnih 215 milijonov evrov, je vlada zapisala v sporočilu za javnost.

Zaradi tega so tudi v prihodnjem letu začasno podaljšali nekatere varčevalne ukrepe in zamaknili izplačila napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev. Da bi dosegli javnofinančne cilje v prihodnjem letu, morajo zakon uveljaviti najpozneje do 1. januarja 2017, zato je vlada predlog zakona v DZ poslala po nujnem postopku.

Varčevalni ukrepi se tako nanašajo na področje redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela, izplačila napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev, na višino regresa za letni dopust, na nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za bolniško odsotnost ter možnost nižjega vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V prihodnjem letu bodo omejitve ostale tudi pri izplačilu jubilejnih nagrad, številu dni letnega dopusta ter sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb.

