Zaplet v koaliciji zaradi financiranja zasebnih šol

Osrednja tema bo najverjetneje zdravstvena reforma

16. februar 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 16:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vladna koalicija je vnovič razdvojena - tokrat zaradi financiranja zasebnih osnovnih šol.

Po jutranjem sestanku, ki je začetek seje vlade za eno uro celo zamaknil, so vsa, sicer stara razhajanja ostala, zato ministri novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja še niso potrdili. Tako na enem bregu ostajata SMC in ministrica Maja Makovec Brenčič, ki želi v skladu z odločbo ustavnega sodišča izenačiti financiranje javnih in zasebnih devetletk, na drugem pa SD in DeSUS, ki nasprotujeta noveli in s tem posledično ustavni odločbi.

V SMC-ju so vsebini predloga naklonjeni, nasprotujeta pa mu SD in DeSUS, kjer ocenjujejo, da so zasebne osnovne šole financirane v zadostni meri. Predlog sicer sledi odločbi ustavnega sodišča in tako zagotavlja 100-odstotno financiranje zasebnim šolam za izvedbo javnega programa, medtem ko bi za razširjeni program, kot je, denimo, jutranje varstvo, država zagotovila 85-odstotno financiranje.

Koalicija tudi o deželni ustavi avstrijske Koroške

Za koalicijo je ena ključnih tem zdravstvena reforma, saj so zahteve koalicijskih partnerjev precej različne. Medtem ko je bil predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju že deležen številnih ostrih odzivov, so koalicijski partnerji v sredo prejeli zadnji dopolnjen predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Ministrica Milojka Kolar Celarc pričakuje, da bo v petih dneh na to temo potekal še en koalicijski vrh. Ob tem opozarja, da je to njen zadnji predlog zakona in ga bo poslala v vladno obravnavo, tudi če bo neusklajen.

Glede na napovedi zunanjega ministra Karla Erjavca bo tema koalicijskega posveta tudi osnutek deželne ustave avstrijske Koroške, ki po novem kot deželni jezik opredeljuje zgolj nemščino, ne pa tudi slovenščine. To bi bilo po mnenju slovenske politike v nasprotju z obveznostmi Avstrije po avstrijski državni pogodbi in vse glasnejši so pozivi, da bi morala Slovenija končno notificirati nasledstvo te pogodbe.

G. C., L. L.