Zaposleni v Večeru in Dnevniku za zdaj z malo informacijami glede združevanja

Združevanje dveh časopisnih hiš

2. avgust 2018 ob 22:02

Maribor - MMC RTV SLO

Zaposleni v Večeru in Dnevniku po skupni napovedi združevanja v sredo za zdaj podrobnejših pojasnil od vodstva družb še niso dobili. Vedo le, da bo kolektivna pogodba odpovedana.

Zaposleni v Večeru, ki so skozi turbulentne čase in zmanjševanje števila sodelavcev morali že ob prevzemu novih lastnikov časopisno-založniškega podjetja, po besedah vodje sindikata novinarjev Bojana Baumana o združevanju vedo samo, da naj bi se združila dva regionalna dnevna časopisa.

"Kot nam je bilo danes pojasnjeno, naj bi oba ostala z vsebino in podobo, kakršna je bila že doslej, kar pomeni, da naj na zunaj ne bi bilo nobenih sprememb. O sinergijah združevanja, ki bodo verjetno potrebne, pa v tem trenutku nimamo nobenih informacij," je dejal predstavnik sindikata.

Ob tem je dodal, da bodo vztrajali pri tem, da so šli že skozi številne reorganizacije, v katerih so predvsem izgubljali ljudi, ki jih ni bilo mogoče vedno nadomestiti, zaradi česar so zaposleni že precej izčrpani pri svojem delu in v boju za svoje pravice.

Potem ko je bila namera v sredo javno objavljena, so predstavnike zaposlenih sklicali dopoldne. Čeprav so pričakovali več informacij glede načrtov o združevanju, so jih dejansko obvestili, da odpovedujejo kolektivno pogodbo, medtem ko so glede načrtov o združevanju dobili le nekaj splošnih odgovorov.

Kako se bo izrekel varuh konkurence

Informacij glede varnosti delovnih mest niso dobili, saj naj bi bilo o tem še prehitro govoriti. Konkretni pogovori o prihodnji organiziranosti namreč še niso stekli, tudi časovnica povezovanja po informacijah, ki jih je prejel Bauman, za zdaj ni jasna, saj je odvisna od tega, kdaj in kako se bosta do združitvenih načrtov izrekla varuh konkurence in ministrstvo za kulturo.

Glede odpovedi hišne kolektivne pogodbe je Bauman dejal, da imata obe strani možnost enostranske odpovedi, če z njo nista zadovoljni, a morajo biti v pol leta, kolikor pogodba še ostaja veljavna, sprožena pogajanja o novi.

Kot je še povedal predstavnik sindikata v Večeru, vse takšne informacije vedno povzročijo nemir med zaposlenimi, zato bi bilo več pojasnil in komunikacije v tem trenutku dobrodošle. "Seveda se bomo borili za to, da ljudje ohranijo svoja delovna mesta, saj smo že zdaj zelo na rezervi glede tega, koliko delamo in koliko za to dobimo," je še povedal Bauman.

Več konkretnih odgovorov v sindikatu pričakujejo jeseni, za zdaj pa vedo le to, da glavna urednika obeh edicij ostajata na svojem mestu. Kot naj bi jim bilo še povedano, naj bi šlo za združevanje le obeh dnevnih časopisnih izdaj.

Na odziv Večerovega aktiva Društva novinarjev Slovenije (DNS) STA še čaka, prav tako se za dodatna pojasnila glede združevanja kljub prošnji STA za zdaj še ni odzval direktor Večera Uroš Hakl.

Brez pojasnil so za zdaj tudi zaposleni na Dnevniku. Vodja sindikata novinarjev Zoran Senković je zato s komentarji dogajanja previden. Kot je dejal za STA, sindikat sicer ne nasprotuje ukrepom, ki bi vodili v razvoj in dvig kakovosti, izraža pa bojazen, da bi bila cilj združevanja racionalizacija, ki bi se odrazila v zniževanju števila delovnih mest že tako kadrovsko podhranjene redakcije. Informacije naj bi od vodstva Dnevnika pričakovali tudi v svetu delavcev.

Al. Ma.