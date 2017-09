Zaradi finančne sanacije bolnišnic bo potreben rebalans proračuna

80 odstotkov izgub naj bi se krilo iz letošnjega proračuna

8. september 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je na seji potrdila predlog zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, ministrica za finance Mateja Vraničar Erman pa je ob tem opozorila, da bo potreben rebalans državnega proračuna.

Zakon predvideva, da bi še iz letošnjega proračuna krili 80 odstotkov nakopičenih izgub, ki so jih javni zdravstveni zavodi imeli konec lanskega leta. To znaša okoli 136 milijonov evrov. Poleg tega predlog zakona predvideva sanacijske odbore in sanacijske uprave ter določbe, za kakšne namene bodo lahko bolnišnice krile ta sredstva.

V četrtek je sicer v javnost prišlo besedilo zakona, a so ga na četrtkovih koalicijskih usklajevanjih in današnjem koalicijskem vrhu še spreminjali, tako da vsebina zakona še ni popolnoma znana.

Sanacija bolnišnic je potrebna zato, ker so konec lanskega leta imele skupaj nakopičenih 170 milijonov evrov izgube, ob letošnji tekoči izgubi pa so se znašle v hudih likvidnostnih težavah. Zaradi neplačanih računov imajo težave z dobavitelji, nekatere imajo težave tudi pri izplačevanju plač zaposlenim. Več bolnišnic se je zateklo k državni zakladnici, od katere prejemajo premostitvena posojila.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov bo sicer po besedah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc razbremenil likvidnostni krč v bolnišnicah, da bodo lažje poslovale.

Javnofinančna konsolidacija ne bo ogrožena

Zaradi interventnega zakona, s katerim vlada javnim zdravstvenim zavodom pošilja 136 milijonov evrov, bo po oceni finančne ministrice Mateje Vraničar Erman potreben rebalans državnega proračuna. "A to bomo storili na način, da ne bomo ogrozili načrtovane javnofinančne konsolidacije," je povedala po seji vlade.

"Vlada že od nastopa mandata posveča posebno pozornost zdravstvenemu resorju," je na novinarski konferenci po seji vlade povedala Vraničar Ermanova. V preteklih dveh letih in pol je že naredila pomembne korake na področju sistemske okrepitve financiranja zdravstvene blagajne, a nakopičenih problemov je veliko in jih ni mogoče rešiti naenkrat, je poudarila.

Sredstva za dodaten transfer v javne zdravstvene zavode je treba zagotoviti v okviru državnega proračuna, da bo to mogoče tehnično izpeljati, pa je vlada sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Zdaj bo imelo finančno ministrstvo 45 dni časa, da s prerazporeditvami porabe poskrbi za ponovno uskladitev državnega proračuna, ali pa DZ predlaga rebalans. A glede na višino transferja v javne zdravstvene zavode ministrica že zdaj ocenjuje, da bo potreben rebalans.

Ob tem je zagotovila, da bo Slovenija kljub temu dosegla za letos zastavljene cilje na področju javnofinančne konsolidacije.

Sa. J.