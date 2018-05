Zaradi iste kandidatke grozi zavrnitev Čuševe kandidatne liste v eni volilni enoti

DVK o zapletu zaradi iste poslanske kandidatke pri SD-ju in Čušu

9. maj 2018 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DVK bo obravnaval zaplet zaradi kandidatke Milene Babič, ki sta jo na listo za volitve v DZ uvrstila tako SD kot Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Po zakonodaji se v tem primeru šteje za veljavno kandidaturo tista, ki je bila določena prva. To je bil SD, kar bi pomenilo, da zaradi spolnih kvot pade celotna Čuševa lista v eni enoti.

SD je Babičevo uvrstil med kandidate v volilni enoti Ptuj, Čuševa stranka pa v volilni enoti Ljubljana Center. Po navedbah iz SD-ja Babičeva za kandidaturo na listi stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije ni vedela in je bila pri podpisu soglasja zavedena. Čuš pa je na navedbe o zavedenosti kandidatke odgovoril, da "vsak ve, kaj podpisuje in kako", ter da je Babičeva že na preteklih volitvah večkrat kandidirala za Zelene.

Zakon o volitvah v državni zbor določa, da za veljavno kandidaturo, če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov v isti volilni enoti ali če državna volilna komisija (DVK) ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na listah v več volilnih enotah, šteje tista, ki je bila določena prva.

Pomembno je, kdo je bil prvi

Po podatkih DVK-ja je prvi listo določil SD, in sicer 24. aprila, Čuševa stranka pa 30. aprila, je še pojasnil direktor službe DVK-ja Dušan Vučko.

Zaradi zavrnitve kandidatke se lahko na Čuševi listi v enoti Ljubljana Center zaplete tudi zaradi spolne kvote. Na listi so namreč poleg sedmih kandidatov štiri kandidatke, če Babičeva odpade, jih bo torej premalo za potrebnih 35 odstotkov.

DVK bo sicer na seji s svojo odločbo tudi spremenil ime kandidatnih list Solidarnosti in Gibanja Zedinjena Slovenija v eni izmed volilnih enot, in sicer zaradi pomanjkljive in z zakonom neskladne uporabe imena liste. Na listah morajo namreč po zakonu nastopiti s polnim imenom.

G. K.