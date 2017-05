Zaradi oznake interno o nakupu žične ograje za zaprtimi vrati

Počivalšek: "Vse je bilo v skladu s predpisi"

11. maj 2017 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je sinoči na predlog skupine nepovezanih poslancev znova razpravljala o nabavi ograje na južni meji. Del seje je potekal za zaprtimi vrati.

Predlagateljica seje Alenka Bratušek namreč še vedno vztraja, da so bila pri nakupu žične ter panelne ograje na meji s Hrvaško zlorabljena javna sredstva. Zanima jo, zakaj je kot največji dobavitelj posel dobilo podjetje Minis, ki ni imelo več kot dva zaposlena ter je imelo minimalen kapital in blokiran račun. Po besedah Bratuškove so od pristojnih sicer dobili zahtevane dokumente o izbiri ponudnika, a imajo oznako tajno. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pojasnil, da ima gradivo oznako tajnosti interno zato, ker bi njihovo razkritje lahko pomenilo visoko tveganje za varnost države, saj vsebuje podatke o tem, koliko ograje je nabavila država.

Bratuškovo je zanimalo, zakaj ima potem oznako interno celotno gradivo o razpisih za nabavo ograje, če naj bi bil tajen samo podatek o količini nabavljene ograje. Direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek je pojasnil, da zakon pravi, da se da stopnja tajnosti prenese tudi na tiste dokumente, iz katerih bi bilo mogoč sklepati o podatku, ki naj bi bil tajen. Ker je Bratuškova želela, da razpravljajo tudi o dokumentih z oznako interno, je predlagala, da se seja zapre za javnost, zato je seja potekala za zaprtimi vrati.

V javnem delu seje je sicer direktor zavoda za blagovne rezerve Zakrajšek kategorično zanikal, da naj bi postopke izbire najbolj ugodnega dobavitelja ograje vodili v nasprotju z zakonom in pri tem z izločanjem drugih ponudnikov dajali prednost podjetju Minis. Kategorično je tudi zanikal navedbe Bratuškove, da je pri tem prihajalo tudi do ponarejanj dokumentov. Da je bilo vse v skladu s predpisi, je zagotovil tudi Počivalšek.

G. K., Robert Škrjanc, Radio Slovenija