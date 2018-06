Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost je prejelo 20 policistov in policistk, dva vojaka ter sedem občanov. Foto: Policija Številna pozitivna, človekoljubna dejanja policistov pogosto ostanejo spregledana, ker so v ospredju pozornosti predvsem represivni ukrepi policije. Foto: Policija "Nihče te ne more pripraviti, da se vnaprej žrtvuješ za nekoga drugega. Šola hrabrosti ne obstaja, čut za to, da kar je prav, v človeku je ali pa ga ni. Vi ta čut imate," je prejemnike priznanj nagovoril prvi mož policije Simon Velički. Foto: Policija Z izbiro Slovenskega društva hospic za prejemnika državne nagrade za prostovoljstvo ste pokazali, da se zavedate, kako pomembno delo opravljamo predvsem pri oblikovanju bolj človeške in prijazne družbe. Renata Jakob Roban Predsednik Pahor je ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva povedal: "Zaradi vašega dela je Slovenija boljša družba." Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija) Sorodne novice Policist v prostem času plačeval položnice in obvladal oboroženega roparja "Žalujoči si mora v prvi vrsti dopustiti, da se sooči z žalostjo izgube" Dodaj v

Zaradi takšnih požrtvovalnih posameznikov je v Sloveniji lepše živeti

Medalje za hrabrost podelili v Tacnu, priznanja za prostovoljstvo v predsedniški palači

11. junij 2018 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na policijski akademiji v Tacnu so podelili medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost policistom, vojakom in občanom, ki so se lani izkazali s svojimi dejanji, v predsedniški palači pa so nagradili prostovoljce.

Medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost je prejelo 20 policistov in policistk, dva vojaka ter sedem občanov.

"Kot ekipa v letalskem reševanju včasih storimo veliko drznejše stvari, pa zadeva ostane neopažena, ker je to v neki osamljeni steni. Tu pa so bili zraven mediji. Ne počutim se, da bi storil nekaj izjemnega, to je v očeh drugih, meni se zdi to všteto tveganje," je pojasnil blejski policist Blaž Svetlin.

Svetlin in njegov kolega Rok Brajič sta medaljo prejela, ker sta aprila iz gorečega in močno zadimljenega bloka na Bledu pomagala evakuirati okoli 30 ljudi, med njimi sta rešila in oskrbela tudi nepokretno starejšo stanovalko.

Brez oklevanja priskočili na pomoč

Občan Robert Pongrac iz Zavrča je julija lani skočil v deročo reko, da bi rešil utapljajočega se moškega. Policisti policijske postaje Ljubljana Center Željko Cvijanovič, Uroš Perko, Gregor Ravnjak in Željko Šiljeg so septembra lani v ljubljanskem Tivoliju pomagali hudo poškodovanemu moškemu, ki ga je povozil vlak. Občan Komna Damijan Kočevar je oktobra zapeljal za vlomilcem, ki mu je ukradel avtomobil, in pomagal policiji, da ga je hitreje izsledila.

Bežigrajska policista Blaž Dijak in David Mihelič sta oktobra lani duševno bolnemu in zelo agresivnemu moškemu preprečila skok iz 4. nadstropja bloka.

Trije občani Hrastnika oz. Trbovelj, Sergej Izgoršek, Gorazd Šajtegel in Aleš Zupanc, so novembra lani ustavili nevarnega psa, ki je sredi Hrastnika napadel in pogrizel starejšega moškega. Policist Matjaž Vidervol je novembra pomagal obnemoglemu moškemu in ga odpeljal na urgenco.

Izjemni posamezniki, ki so drugim pomagali preživeti

Poleg tega je medaljo policije prejel tudi črnomaljski policist Janez Sodja, ker je decembra lani pomagal pri reševanju oskrbovancev iz doma za starejše občane, kjer je izbruhnil požar. Kamniški policistki Barbara Oblak in Mirjam Vidovič ter prostovoljna gasilca Aljaž Romšak in Dušan Mali, ki je tudi policist, so priznanje prejeli, ker so januarja iz narasle Kamniške Bistrice rešili dekle.

Metliški policist Andrej Šega je januarja letos pomagal starejši ženski, ki je krvavela zaradi ureznin, kočevska policista Branko Lavrič in Irena Novak sta januarja uspešno oživljala žensko, lendavski policist Tomaž Kosi in vojaka Danilo Car in Nejc Gumzej pa so februarja uspešno ukrotili požar v stanovanjski hiši. Pri požaru sta uspešno posredovala tudi ljubljanska policista Simon Hercog in Davorin Šnajder.

Ljubljanski policist Mihael Berlic je marca, v svojem prostem času in v civilu, obvladal oboroženega roparja banke, Slovenjgradčan Gordan Petronijevič pa je iz potoka rešil utapljajočega se otroka.

Najvišje državo priznanje na področju prostovoljstva prejel Hospic

Predsednik države Borut Pahor pa je podelil državne nagrade in priznanja za prostovoljstvo. V imenu Slovenskega društva Hospic, ki je prejelo državno nagrado za prostovoljstvo, je predsednica društva Renata Jakob Roban opozorila, da je "smrt v slovenskem prostoru žal še vedno velik tabu".

Društvo Hospic, ki je prejelo najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, v Sloveniji že več kot 20 let razvija model hospic oskrbe umirajočih in njihovih svojcev ter je pionir na področju humane in sočutne oskrbe. V programih, ki so za uporabnike brezplačni, letno oskrbijo skoraj 2.000 umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, podporo nudijo več kot 1.000 žalujočim in izvedejo številne dogodke za detabuizacijo smrti.

Prostovoljstva se je lotil tudi Pahor

Predsednik republike Borut Pahor je na Jesenicah sodeloval v prostovoljski akciji Podari uro – na dan, mesec, leto, ki jo izvaja Ljudska univerza Jesenice. Predsednik je otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju s pomočjo kviza poučeval o Evropski uniji. Sodelovanje predsednika pa je spodbuda tudi za nove prostovoljce.

V predsedniški palači so priznanja prejeli še ljubiteljski gledališki igralec Živko Beškovnik, poveljnik v prostovoljnem gasilskem društvu Naklo Igor Jarc, predsednik Društva za zdravo življenje Nova pot Radenci Milan Osterc, promotor splavarske učne poti na Dravi Stanislav Zorec, Sašo Štiglic iz društva Projekt Človek in Planinska zveza Slovenije.

Sa. J.