Zaradi vplutja sedmih hrvaških ladij nov incident v Piranskem zalivu

Hrvaška plovila niso priplula zaradi ribolova

27. avgust 2017 ob 19:07

Piran - MMC RTV SLO, STA

Slovenski policisti so morali okoli 16. ure znova opozarjati hrvaške ribiče v Piranskem zalivu, ko je tja priplulo pet hrvaških ribiških ladij in dve zasebni plovili.

Pozneje sta se hrvaškim plovilom pridružila še hrvaška policijska čolna. Po nekaj minutah prerekanja, v čigavih vodah se nahajajo, so hrvaška plovila, ki v zaliv sploh niso priplula zaradi ribolova, območje zapustila.

Gre za najnovejšega v vrsti incidentov v Piranskem zalivu po junijski razsodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki je večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Kot so v petek pojasnili pri slovenski policiji, so od razsodbe obravnavali skupno 142 dogodkov oziroma incidentov, pri čemer je šlo za 279 vplutij plovil.

Cerarju zmanjkuje potrpljenja

Spomnimo, da so Hrvaški ribiči na sredinih pogovorih v Umagu in Savudriji potožili hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću nad pritiski slovenske policije pri njihovem vsakdanjem delu po odločitvi arbitražnega sodišča. Plenković jim je dejal, da v Piranskem zalivu lahko lovijo kot pred razsodbo, torej do sredinske črte. Ponovil je, da Hrvaška ne sprejema arbitražne odločbe, ker je izstopila iz arbitražnega postopka.

Na izjave predsednika hrvaške vlade se je v četrtek odzval zunanji minister Karl Erjavec, ki je med drugim dejal, da je zaskrbljujoče, da premier članice EU in Nata poziva k vdiranju v slovensko morje. Dan kasneje je premier Miro Cerar opozoril, da bosta njegovo potrpljenje in pripravljenost na dialog s Hrvaško izpuhtela, če ne bo septembra na srečanju s hrvaškim kolegom Zagreb pokazal jasne volje za implementacijo arbitražne sodbe.

G. K.