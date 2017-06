Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letalo, ki je poletelo z letališča Jožeta Pučnika proti Londonu, je moralo zasilno pristati v Kölnu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zasilni pristanek letala na poti iz Ljubljane proti Londonu zaradi grožnje z bombo

Policija je več potnikov aretirala

10. junij 2017 ob 22:56

Köln - MMC RTV SLO

Letalo prevoznika Easyjet, ki je poletelo z letališča Jožeta Pučnika proti Londonu, je moralo zaradi grožnje z bombo zasilno pristati na letališču v Kölnu.

Kot poroča spletna stran airlive.net, so 150 potnikov evakuirali in jih preiskali. Med preiskavo je bila najdena prtljaga, ki ni pripadala nobenemu potniku in so jo iz varnostnih razlogov razstrelili. Policija je več potnikov aretirala.

Airbus A319 je zasilno pristal v Kölnu okoli 18. ure. Eno uro pred tem so letališče zaprli za ves promet. Kot se je izvedelo, je eden od potnikov med poletom zaslišal besedo bomba in je o tem obvestil posadko, nakar so se piloti odločili pristati v Kölnu, še poroča airlive.net.

B. R.