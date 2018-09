Poudarki Sočasno bo zaslišana predlagana kmetijska ministrica Aleksandra Pivec Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Poklukar je po izobrazbi magister javne uprave, od leta 1991 pa je zaposlen na ministrstvu za obrambo. Foto: LMŠ Sorodne novice Ministrska lista je že vložena v DZ. Židan prepričan o izvolitvi nove vlade in uspešnem koncu mandata. Dodaj v

Zaslišanih bo šest ministrskih kandidatov, prvi Boštjan Poklukar

Zaslišanja ministrskih kandidatov

4. september 2018 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V DZ-ju bo zaslišanih šest ministrskih kandidatov. Ob 9. uri bo pred poslance kot prvi stopil kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar.

Poklukarja je v prihodnjo vlado Marjana Šarca predlagala stranka LMŠ. Zaslišan bo na prvi nujni seji odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Začela se bo ob 9. uri, prenos bo na na 3. programu TV Slovenija in v tem članku. Poklukar se ne bo mogel izogniti vprašanjem o pripravljenosti države in načrtih ob prihodih migrantov. To je tudi tema, zaradi katere se dozdajšnja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ni odločila več kandidirati na listi SMC-ja. V intervjuju za Večer je namreč povedala, da je na ta vprašanja gledala bistveno drugače kot drugi v stranki in bi pred volitvami težko zagovarjala program stranke, ki zmanjšuje pomen varnosti državne meje.

Preostala današnja zaslišanja

Sočasno (ob 9. uri) bo zaslišana kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec (DeSUS).

Danes se bodo zvrstila še štiri dodatna zaslišanja. Ob 12. uri se bosta predstavila Miro Cerar (zunanje zadeve) in Tugomir Kodelja (javna uprava).

Ob 15. uri sledita Jernej Pikalo (izobraževanje, znanost in šport) in Marko Bandelli (razvoj, strateški projekti in kohezija).

Zaslišanja preostalih desetih ministrskih kandidatov bodo v sredo in četrtek.

Poklukarjeva biografija (vir: LMŠ)

Boštjan Poklukar se je rodil leta 1971 na Jesenicah. Po izobrazbi je magister javne uprave. Je udeleženec vojne za Slovenijo, od leta 1991 je zaposlen na ministrstvu za obrambo, v Slovenski vojski je opravljal različne naloge in dolžnosti. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, s srebrno medaljo Slovenske vojske in s spominskim znakom Stražnice 1991. Od leta 2015 dela na upravi za zaščito in reševanje, kjer opravlja različne naloge na področju podpore upravljanju zaščite, reševanja in pomoči, svetuje vodstvu pri odnosih z javnostmi ter pri organizaciji dogodkov. Aktivno je sodeloval pri prebežniškem valu leta 2015. Od leta 2017 je vodja centra za obveščanje Kranj. Redno predava o protokolu, občasno tudi o podpori upravljanju in vodenju, sodelovanju nacionalnovarnostnih podsistemov pri soočanju s krizami, odnosih z javnostmi in obrambnem sistemu.

Al. Ma.