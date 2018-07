Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje ponovno nastajajo zastoji. Foto: BoBo Dodaj v

Zastoji pred mejnimi prehodi s Hrvaško

Gnečo na cestah pričakujejo predvsem popoldne in zvečer

8. julij 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Promet je na nekaterih cestah tudi v nedeljo zgoščen, daljše čakalne dobe za osebna vozila pa so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje.

Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani (3 kilometre) ter na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Jagodje, Parecag-mejni prehod Sečovlje in Podlehnik-Gruškovje.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje (od pol do ene ure).

G. C.