Zavezništvo zbralo več kot 5.700 podpisov za redno usklajevanje pokojnin

V stranki menijo, da varčevalni zakon za upokojence ne bi smel več veljati

19. april 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki stranke Zavezništvo socialnoliberalnih demokratov so v državni zbor vložili 5.733 podpisov podpore k predlogu novele varčevalnega zakona, po katerem bi se pokojnine spet usklajevale po sistemskem zakonu.

V stranki so namreč prepričani, da varčevalni zakon ne bi smel več veljati za upokojence, saj tudi za druge skupine prebivalstva ne velja več. Ob tem je predsednik sveta stranke Jerko Čehovin dejal, da so si upokojenci sami zaslužili svoje pokojnine, od koalicije pa pričakujejo, da bo upoštevala voljo ljudi. Novela ima tudi podporo Zveze društev upokojencev Slovenije.

Predsednica Zavezništva Alenka Bratušek je sicer že pred časom dejala, da so novelo že vložili v državni zbor, vendar niso prejeli podpore SMC-ja in DeSUS-a, zato so se odločili, da bodo podporo iskali pri državljanih.

Zavezništvo bi varčevanje odpravilo še letos

Predsednica Zavezništva je pri tem izrazila prepričanje, da bodo zbrani podpisi dovolj velik pritisk tudi na omenjeni stranki, ki sta jih prvič zavrnili, in bodo upokojencem že letos dali, kar jim pripada po sistemskem zakonu. Spomnila je na dobre ekonomske kazalnike, kar po njenem mnenju kaže, da so predlogi za odpravo ukrepov več kot upravičeni.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je sicer marca napovedal, da zakon za uravnoteženje javnih financ za upokojence prihodnje leto ne bo več veljal oz. da bosta veljali zakonsko določeni usklajevanje pokojnin in izplačilo regresa za upokojence. A Bratuškova se je vprašala, zakaj bi čakali na prihodnje leto. Izrazila je upanje, da bodo zbrani podpisi ljudi prepričali vlado, da mora to narediti že letos.

