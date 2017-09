Zbiranje podpisov za zdravstveni referendum se začne v torek

Referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti

29. september 2017 ob 15:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudniki referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti bodo podpise pod zahtevo za razpis referenduma lahko začeli zbirati v torek, 3. oktobra. Za potrebnih 40.000 podpisov bo na voljo 35 dni.

Pobudo za začetek postopkov za referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, podprto z več kot 5.000 podpisi, je v torek v DZ vložil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk. Podpise so zbirali tudi člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Kot je pojasnila predsednica združenja Helena Mole, so referendumsko pobudo podprli, ker zdravniki in bolniki niso zadovoljni z novelo.

Ocvirk je ob vložitvi podpisov ocenil, da je novela zakona pomanjkljiva in škodljiva za bolnike, saj da se bodo še podaljšale čakalne dobe, ter zatrdil, da s pobudo ne gre za ščitenje interesov koncesionarjev.

Prepričan je, da bodo zbrali potrebne podpise za razpis referenduma in na njem tudi dosegli potreben kvorum za zavrnitev novele. Ob tem je izpostavil nezadovoljstvo državljanov z zdravstvenim sistemom ter spomnil na 500.000 čakajočih na zdravstvene storitve.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je referendumsko pobudo pospremila z besedami, da je to pač demokracija. Je pa prepričana, da je novela zakona pomemben korak k ohranitvi javnega zdravstva, kakovosti storitev in dostopnosti do storitev ne glede na finančni položaj bolnika.

Premier Miro Cerar pa je na očitke, da novela omejuje delovanje zasebnikov, v pogovoru za Televizijo Slovenija pred nekaj dnevi odgovoril, da gre za izboljšane nadzorne mehanizme, ki bodo povečali kakovost.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je DZ potrdil 19. septembra, je posegla v koncesije v zdravstvu, ki jih bodo po novem lahko podelili le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže, ne bo pa predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo.

Predsednik DZ-ja Milan Brglez bo še v okviru petka razpisal torkov rok za začetek zbiranja podpisov.

Al. Ma.