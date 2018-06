Zbiranje prostovoljnih prispevkov za prizadete v petkovem neurju

Rdeči križ zbira sredstva

10. junij 2018 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rdeči križ Slovenije je že začel zbirati prostovoljne finančne prispevke za prizadete družine in posameznike, saj je petkovo neurje s točo marsikoga pahnilo v veliko stisko, ki je brez pomoči ne bodo zmogli razrešiti.

Fizične in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo "UJMA 2018" nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije pri SKB banki št. SI56 0310 0111 1122 296 s sklicem 00 96875 in kodo namena CHAR.

Pomagati je mogoče tudi s poslanim kratkim sporočilom SMS na številko 1919 v omrežjih operaterjev Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2. Ključna beseda UJMA pomeni donacijo en evro, ključna beseda UJMA5 pa donacijo pet evrov, so sporočili z Rdečega križa Slovenije.

Prostovoljci in sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije skupaj s komisijami za ocenjevanje škode na prizadetih območjih že ugotavljajo, kdo vse zaradi posledic neurja potrebuje pomoč, hkrati pa v sodelovanju z občinskimi in regijskimi štabi civilne zaščite tudi pomagajo pri odpravljanju posledic.

Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj, kjer je poškodovala več kot 500 objektov, skoraj vsa zunaj parkirana vozila in pridelek. Na severovzhodu države je veter odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte, uničene so poljščine. Pomoč je v soboto v Črnomlju obljubil tudi premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle.



Vreme bo oškodovancem naklonjeno do srede

V Beli krajini se bojijo dežja, saj so številne strehe, ki jih je prerešetala toča, za zdaj pokrite le s folijo. Dež bi lahko povzročil zamakanje v objektih in s tem še več škode. K sreči bo danes in jutri večinoma sončno, posamezne nevihte bodo nastajale predvsem v hribovitih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 °C. Tudi v torek bo večinoma sončno, verjetnost za nevihte pa se bo povečala zlasti na zahodu. V sredo kaže na spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.

La. Da.