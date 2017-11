ZDA bodo podprle vsako sporazumno rešitev meje med Slovenijo in Hrvaško

Spoštovanje arbitražne odločitve ni izrecno omenjeno

3. november 2017 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ameriški državni sekretar je oktobra glede mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško pisal slovenskemu zunanjemu ministru. Spoštovanje arbitraže ni omenjeno, navajajo pri MZZ-ju.

Zunanji minister Karl Erjavec je ameriškemu državnemu sekretarju Rexu Tillersonu v povezavi s pomenom spoštovanja arbitražne razsodbe pisal že na začetku julija, takoj po izdaji arbitražne razsodbe, zato pismo vodje ameriške diplomacije na zunanjem ministrstvu (MZZ) razumejo kot odziv na Erjavčevo pismo, so pojasnili.

Tillerson je v svojem pismu "ponovil znana ameriška stališča", med drugim, da "bodo ZDA podprle vsako rešitev za določitev meje na kopnem in morju, ki jo bosta Slovenija in Hrvaška dosegli sporazumno". "ZDA se pri tem ne bodo postavljale na eno ali drugo stran. Obe državi sta ameriški zaveznici v zvezi Nato. ZDA bodo še naprej pozivale obe strani, naj delata skupaj in hitro v smeri rešitve, pri čemer so ZDA prepričane, da jo obe državi lahko dosežeta," so vsebino pisma iz Washingtona povzeli na MZZ-ju.

Poleg tega je državni sekretar v pismu po navedbah ministrstva izrazil pričakovanje, da se bosta državi v vmesnem času "vzdrževali provokativnih dejanj in konfrontacij, tudi v Piranskem zalivu, saj to ne vpliva le na slovensko-hrvaške dvostranske odnose, ampak tudi na regionalno stabilnost".

O arbitražni odločitvi pa nič

Arbitražni sporazum in pomen spoštovanja arbitražne odločitve v pismu po navedbah MZZ-ja nista izrecno omenjena.

"Ameriški strani bomo še naprej in na vseh nivojih pojasnjevali slovenska stališča glede pomena spoštovanja zavezujoče arbitražne razsodbe, ki je prav tako kot odsotnost vseh incidentov, izjemnega pomena za stabilnost celotne regije Zahodnega Balkana. Minister Erjavec bo o pomenu spoštovanja mednarodnega prava in odločitev mednarodnih sodišč govoril tudi z državnim sekretarjem Tillersonom ob prvi primerni priložnosti za dvostransko srečanje," so še zapisali na MZZ-ju.

"Ameriška in hrvaška retorika sta podobni"

Portal Siol je predtem poročal o pismu Tillersona Erjavcu in ob tem navedel, da naj bi bili v Ljubljani nad odgovorom Washingtona razočarani, saj so se ZDA v arbitražnem sporu očitno postavile bolj na stran Hrvaške oziroma uporabile "retoriko, ki je v pomembni meri enaka retoriki hrvaške diplomacije".

Državni sekretar je pismo poslal kmalu po tem, ko je premier Miro Cerar po govoru hrvaškega kolega Andreja Plenkovića na Generalni skupščini ZN-a konec septembra odpovedal obisk v Zagrebu. Odgovor ZDA naj bi, kot ugibajo, Cerarja prepričal, da je po odpovedi obiska pisal Plenkoviću in izrazil željo po nadaljevanju prekinjenega dialoga.

G. K.