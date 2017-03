Zdaj boljše delovne razmere zahtevajo še medicinske sestre

Po podpisu sporazuma s Fidesom

6. marec 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zdaj smo na vrsti mi, sporočajo člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi. Po dogovoru med vlado ter zdravniškim sindikatom Fides zahtevajo, da se "dostojno delo in ustrezni kadrovski normativi" uredijo še medicinskim sestram in drugemu podpornemu osebju.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin sta v soboto parafirala sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke ter aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Brez sporazuma bi se sicer zdravniška stavka danes nadaljevala v zaostreni obliki.

Po parafiranju sporazuma so se oglasili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Sloveniji, ki v svojih vrstah združuje večino medicinskih sester. Kot so zapisali, so zdaj "še toliko bolj odločeni doseči pravične in dostojne plače ter kadrovske standarde in normative, in sicer na vseh področjih, kjer so prisotni medicinske sestre in drugi zaposleni v zdravstveni negi".

Ministrici za zdravje so že decembra napovedali zahtevo po odprtju kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki je zdaj pripravljena za uskladitev z drugimi sindikati podpisniki. V njej želijo urediti razmere za dostojno delo in plačilo, ki je pri srednjih medicinskih sestrah za vse opravljeno delo in obveznosti trenutno le nekaj nad minimalno plačo. "Je to dovolj za takšno mero odgovornosti in obremenitev?! Odgovor je - nikakor ne!" so zapisali.

V sindikatu se tako ne bodo več "zadovoljili z drobtinicami, ki nam jih obljubljajo že (pre)dolgo, ampak želimo konkretne premike pri vseh odprtih vprašanjih". Zato Kolar Celarčevi sporočajo: "Prihajamo se pogajat, ob tem pa ne pozabite, da je republiški odbor sindikata še vedno preoblikovan v stavkovni odbor."

Cerar pomirjen

Predsednik vlade Miro Cerar je sporazum s Fidesom, ki ga mora potrditi še njegova vlada, pozdravil. "To je v korist vseh nas. S tem sporazumom je narejen pomemben korak naprej k skrajševanju čakalnih vrst. Konkretna finančna sredstva se bodo namenila za vse tiste, ne samo zdravnike, tudi vse zdravstveno osebje, da se bodo čakalne vrste zmanjševale," je dodal. Poudaril je tudi pomen tega, da se s sporazumom izboljšuje položaj mladih zdravnikov, specializantov.



Pri tem pa je dodal, da si prizadevajo tudi za sistemske ukrepe v zdravstvu. Vlada je že pripravila vse zakone, ki so zdaj bodisi v javni razpravi bodisi že v razpravi v DZ-ju. "Ti zakoni prinašajo pomembne sistemske ukrepe za naslednja leta, ki bodo tudi pripomogli k skrajševanju čakalnih dob in k bolj učinkovitemu delu v zdravstvenih zavodih," je še dejal.

Koprivnikar pričakuje širše vplive

Je pa minister za javno upravo in glavni pogajalec s skupino sindikatov javnega sektorja Boris Koprivnikar presodil, da bo sporazum v plačnem delu vplival tudi na druge poklice v javnem sektorju. Gre za odpravo anomalij v plačnem sistemu, kjer bodo primerjali zahtevnost, obremenitve in posledice opravljanja poklica. Za odprave plačnih anomalij v javnem sektorju je letos na voljo 70 milijonov evrov.

"Ne bomo primerjali, da nekdo mora dobiti več, ker je nekdo drug dobil več, ampak bomo primerjali zahtevnost poklicev. Če se bo izkazalo, da bi glede na to morali še kakšen poklic premakniti po plačni lestvici, bomo to uskladili v okviru plačnih anomalij. Uskladitev mora biti končana do maja letos, tak je tudi podpisan dogovor, postopek je že stekel," je v izjavi medijem dejal Koprivnikar po posvetu, ki je potekal v okviru obiska v goriški regiji.

Al. Ma.