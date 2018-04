Zdravstvena preiskovalna komisija Kolar Celarčevi očita subjektivno odgovornost

Zaključno poročilo preiskovalne komisije

Končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab na področju prodaje in nakupa žilnih opornic po mnenju komisije opozarja na odtekanje denarja v zdravstvu in razkriva brezbrižnost nosilcev javnih funkcij in vodilnih v javnih zavodih.

Predstavitev stališč poslanskih skupin na današnji izredni seji DZ-ja je pokazala, da imajo tako v koaliciji kot opoziciji nasprotujoča si mnenja o zaključnem poročilu zdravstvene preiskovalne komisije. Naklonjenost poročilu so izrazili v SD-ju, NSi-ju, NP-ju, SDS-u in DeSUS-u, v SMC-ju in še posebej v Levici pa so bili do dela komisije in njenih ugotovitev kritični.

Bojana Muršič (SD) je poudarila, da zaključno poročilo zdravstvene preiskovalne komisije razkriva vso bedo slovenskega zdravstva, ki ji ni videti konca. Po njenih besedah nobenemu od zdravstvenih ministrov, ki jih omenja poročilo, ni uspelo hitro in učinkovito ukrepati, da bi se stanje v dobro bolnikov obrnilo na bolje. Kot posebej šibko plat je izpostavila nadzor v javnih zavodih.

Muršičeva je napovedala, da bo SD podprl sklep, ki ga je predlagala komisija. Po njem bi komisija vso dokumentacijo, ki jo je pridobila med preiskavo, predala Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu (SDT). Izjema bi bila le dokumentacija, ki jo je komisija pridobila na podlagi odredb sodišč.

Levica do poročila kritična, v NSi-ju zadovoljni

Najbolj kritični do zaključnega poročila so v Levici. Po besedah Mihe Kordiša komisija ni postregla s strokovnim in neodvisnim poročilom, ampak s političnim pamfletom. Ob tem je ugotovitve komisije označil za prazne. Dodal je, da v stranki zagovarjajo ustanovitev javnega podjetja za nabavo medicinskega materiala, ki bi izrinilo vse zasebne posrednike.

Iva Dimic je v imenu NSi-ja napovedala podporo zaključnemu poročilu. Ob tem je bila kritična do vlade, ki zdaj opravlja le še tekoče posle, in zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc iz vrst SMC-ja. Dejala je, da vlada kljub opozorilom o povišanem korupcijskem tveganju v zdravstvu ni izvedla obljubljenih sistemskih sprememb. Podporo poročilu je izrazil tudi Bojan Dobovšek (NP).

SMC: Za ugotovitve ni dovolj dokazov

Vesna Vervega je izpostavila, da v SMC-ju ne morejo podpreti ugotovitev, za katere ni dovolj dokazov. Posebej kritična je bila do ugotovitve o subjektivni odgovornosti Kolar Celarčeve. Dejala je, da ministrica ne more biti kriva za nepravilnosti, ki so se zgodile še pred nastopom zdajšnje vlade. Napovedala je, da bodo v SMC-ju kljub temu podprli sklep, ki ga je predlagala komisija.

Podpora delu in ugotovitvam komisije je prišla tudi iz DeSUS-a. Po mnenju Julijane Bizjak Mlakar je posebej skrb vzbujajoče dejstvo, da NPU in SDT pri preiskavi področja, ki je zanimalo tudi komisijo, nista odkrila sumov kaznivih dejanj. Dodala je, da so poleg organov pregona zatajili tudi nadzorni in upravljavski organi v javnih zdravstvenih zavodih.

Kolar Celarčevi komisija očita subjektivno odgovornost

Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec (SDS) je na začetku seje znova povzela ključne ugotovitve komisije. Postregla je s podatkom, da je imela komisija 35 rednih in 19 nujnih sej, zaslišala je 51 prič in opravila dve soočenji prič. Izrazila je pričakovanje, da bodo vsi poslanci, ki zagovarjajo ničelno toleranco do korupcije, tudi podprli predlog sklepa.

Preiskovalna komisija vsem zdravstvenim ministrom od leta 2003 do leta 2016 očita objektivno odgovornost, Kolar Celarčevi pa subjektivno odgovornost. Za vodjo SDT-ja Harija Furlana, nekdanjega zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča in nekdanjega vodjo nabave v mariborskem kliničnem centru Petra Weissensteinerja komisija pristojnim organom predlaga, naj raziščejo sume kaznivih dejanj.

Prav tako komisija ugotavlja, da agencija za varstvo konkurence ni delovala v skladu z zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence. Godčeva je opozorila, da so v zaključnem poročilu tudi ugotovitve iz vmesnega poročila. Tako po oceni komisije obstaja sum, da so odgovorni v kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru v letih od 2007 do 2016 oškodovali javna sredstva ter delovali negospodarno in nezakonito.

Ministrica odgovarja: Gre za politično obračunavanje

Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Kolar Celarčeva je v odzivu na parlamentarno obravnavo zaključnega poročila

zdravstvene preiskovalne komisije znova zavrnila subjektivno odgovornost, ki ji jo očita komisija. Zapisala je, da je kot prva med zdravstvenimi ministri sprejela konkretne sistemske ukrepe proti korupciji. Poudarila je, da je to tudi temeljna razlika med njenimi devetimi ministrskimi predhodniki in njo.

"Zato v odgovor na zaključno poročilo preiskovalne komisije sporočam, da sem objektivno odgovorna za vrsto sprejetih sistemskih ukrepov proti korupciji, tudi na področju nabave žilnih opornic. Nikakor pa ne morem biti subjektivno odgovorna za zadeve, ki jih nisem smela početi - in jih zato tudi nisem," je še dodala.

V odzivu je Kolar Celarčeva zavrnila tudi očitek o subjektivni odgovornosti, ker naj bi za v. d. direktorja celjske bolnišnice imenovala človeka, za katerega je komisija naznanila sum koruptivnega ravnanja: "Ta očitek je absurden! Kot ministrica sploh nimam pristojnosti imenovanja v. d. direktorja in niti dajanja soglasja. Imenovanje je izključno v pristojnosti sveta zavoda."

Očitek ministrica zato razume "kot politično obračunavanje vodje komisije in zlorabo instituta parlamentarne preiskovalne komisije".

