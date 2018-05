ZDUS poziva upokojence, naj volijo po svoji vesti

Obljube nekaterih strank so preveč "ekstremne"

30. maj 2018 ob 14:26,

zadnji poseg: 30. maj 2018 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) so članstvo pozvali k udeležbi na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Glede podpore strank pa naj se odločijo po svoji vesti.

Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik je na novinarski konferenci pojasnil, da se je njihovo vodstvo sestalo z vodstvi desetih strank, ki jim javnomnenjske ankete kažejo najbolje. Tako so se sestali z vodstvi Stranke Alenke Bratušek, Dobre države, DeSUS-a, Levice, Liste Marjana Šarca, NSi-ja, SD-ja, SDS-a, SLS-a in SMC-ja.

Vsi pogovori so bili konstruktivni, je dejal, prav tako so se vseh pogovorov udeležili tudi predsedniki strank. Ker so od vseh vodstev strank dobili zagotovilo, da bodo spoštovali ZDUS-ov memorandum pri uresničevanju politik v naslednjem mandatu, bistvenih razlik med temi strankami niso ugotovili, tako da tudi ne poudarjajo izrecne podpore nobeni stranki.

Kot pravi Sušnik, si ZDUS ne prisvaja nobene pravice, da bi komur koli ukazoval, koga naj volijo. Prav tako je njihovo članstvo zelo raznoliko, so člani različnih strank in različnih nazorov.

Obljube nekaterih strank preveč "ekstremne"

So pa v ZDUS-u po Sušnikovih navedbah zadržani do ekstremnih ponudb nekaterih strank. "Radi bi videli 500 evrov za božičnico za upokojence, a je treba to realizirati," je dejal.

Na vprašanje, zakaj ne izražajo podpore DeSUS-u, ki je vendarle stranka upokojencev, pa je odgovoril, da je ta stranka dovolj prepričljiva, da bo prišla v DZ in tudi po možnosti sodelovala v vladi. "A brez koalicije tudi naši predlogi nimajo rezultatov," je dejal.

Z drugimi strankami, ki se bodo potegovale za vstop v DZ, se niso sestali, ker niso niti izrazile posebne želje, da se srečajo. Tako po Sušnikovih besedah ne morejo ocenjevati, kakšno je njihovo stališče. Predlagajo pa, naj upokojenci in njihovo članstvo izbirajo med strankami, s katerimi so se sestali, saj da so primerni in spoštovanja vredni.

Bližje levici ali desnici?

Prav tako se Sušnik ni želel opredeljevati, katero politični strani so bližje - levi ali desni. "Tako na desni kot na levi strani imajo nekateri precej definirane programe, nekateri pa manj. V sami vsebini pa se ujemajo z našimi zahtevami," je dejal. Je pa ena od strank nekoliko več podpore izrazila ZDUS-ovemu projektu Starejši za starejše, ki pa je humanitarnega značaja. Gre za stranko DeSUS.

Na vprašanje, ali torej verjame vsem strankam enako, da bodo uresničile, kar so jim obljubili, je dejal, da ni imel "občutka, da bi kdo držal figo pod mizo". "Kdor koli bo prišel na oblast, sem prepričan, da ne bo prelomili obljube," je dejal Sušnik in dodal, da bodo vsako leto preverjali, ali nova vlada uresničuje obljube glede upokojencev.

Ob tem pa je dejal, da če njihove ključne zahteve ne bodo upoštevane v koalicijski pogodbi oz. se ne bodo uresničevale, "bomo upokojenci bolj nesramni, kot smo bili do zdaj". "Ne bi rad, da bi ljudje šli na ceste. Ampak če bo resno kršenje koalicijske pogodbe, nespoštovanje naših pogojev, da se bodo razmere upokojencev slabšale kljub gospodarski rasti rasti, se lahko marsikaj zgodi," je dejal.

Sindikat upokojencev zahteva višje pokojnine

Sindikat upokojencev Slovenije je strankam, ki so potegujejo za vstop v parlament, zastavili osem vprašanj, ki naj bi pokazala stališča strank do dolgoročnega družbenega razvoja. Odgovorile so stranke SD, SDS, DeSUS, Slovenska nacionalna stranka, Levica in NSi, stranki Dobra Država in Stranka Alenke Bratušek (SAB) pa sta posredovali svoj volilni program. Druge stranke se na njihova vprašanja niso odzvale.

Pri sindikatu so strankam tako zastavil vprašanja s področij izobraževanja, zdravstva, kulture, znanosti in socialnega varstva. Vprašanja so se ob tem dotikala tudi pokojninskega in zdravstvenega sistema, dolgotrajne oskrbe in odpravljanja revščine.

Kot so ugotovili v sindikatu, številne stranke obljubljajo višje pokojnine, plače, odpravo čakalnih dob v zdravstvu, ob tem pa napovedujejo še zniževanje davkov in prispevkov. "S katerimi ukrepi bodo to dosegli, ni jasno," so sporočili iz sindikata.

Poleg sprejetja zakona, ki bo zagotovil vrnitev devetih odstotkov pokojnin, izgubljenih zaradi njihovega neusklajevanja, v sindikatu od nove vlade zahtevajo še višji odmerni odstotek za pokojnino, dvig minimalne plače na 700 evrov, zagotovitev zneska minimalnega dohodka ter sprejetje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

