"Želimo popraviti akutno stanje prekarnosti v prevozništvu"

Sledili bi avstrijskemu zgledu

9. februar 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci ZL-ja želijo s predlogom novele o prevozih v cestnem prometu, ki odpravlja prekarnost med prevozniki in uvaja večji nadzor nad vozniki, za katere tahograf ni obvezen, doseči normalne delovne razmere za vse voznike.

"Panoga je prekarizirana, nadzor nad prevozniki in njihovim delom pa je tako rekoč nemogoč," je povedal poslanec ZL-ja Miha Kordiš, ki je poudaril, da vozniki, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih, pogosto delajo preveč, zato so utrujeni, izgoreli in pod stresom. S tem pa ne ogrožajo zgolj sebe, ampak tudi druge udeležence v prometu. "V to jih silita strah pred izgubo zaposlitve in slabo plačilo, zato so nevarni sebi in drugim udeležencem v prometu," je pojasnil Kordiš.

V ZL-ju želijo s spremembo zakonodaje slediti Avstrijcem, tako bi morali imeti vozniki pri sebi pogodbo o zaposlitvi, dokazila o izplačanih plačah za zadnje tri mesece in dokazila o odvedenih prispevkih za zadnje tri mesece. Veliko voznikov namreč ni redno zaposlenih, delodajalci pa po Kordiševih besedah izigravajo zakonodajo. "Akutno stanje prekarnosti v panogi prevozništva želimo popraviti," je poudaril Kordiš.

Za predlog sprememb zakonodaje so se odločili po pogovorih s prevozniki, s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa se niso posvetovali, saj se, kot je povedal Kordiš, s predstavniki kapitala ne pogovarjajo.

Sa. J.