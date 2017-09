Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zemljevidi so bili prilepljeni na promocijsko brošuro o Hrvaški, ki jo je v darilnih vrečkah delila hrvaška stran. Foto: MMC RTV SLO

Zemljevid, ki je zanetil besedni dvoboj zunanjih ministrov Slovenije in Hrvaške

Meja je zarisana po sredi Piranskega zaliva

25. september 2017 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na današnjem vrhu koalicijskih strank so razpravljali tudi o zaostrenih odnosih med Slovenijo in Hrvaško po odpovedi obiska slovenskega premierja v Zagrebu. TV Slovenija je pridobila zemljevide z vrisano mejo po sredini Piranskega zaliva, ki jih je Hrvaška prinesla na sedež Združenih narodov in so zanetili besedni dvoboj zunanjih ministrov.

Zemljevide, prilepljene na promocijsko brošuro o Hrvaški, ki jih je v New Yorku, je na sprejemu ob 25. obletnici članstva v OZN-u, 20. septembra, v darilnih vrečkah delila hrvaška stran. Meja je zarisana po sredi Piranskega zaliva, kot je novinarjem povedal minister Karl Erjavec, čeprav ga je hrvaška zunanja ministrica v soboto zvečer v Dnevniku HTV-ja kategorično zavrnila.

Spomnimo - slovensko vodstvo in vidni vladni uslužbenci so decembra lani kot božično-novoletno darilo dobili Kraševo bombonjero z reliefnim zemljevidom Hrvaške - in mejno črto po sredi Piranskega zaliva. Slovenska stran je provokativni poklon, s kopijo arbitražne pogodbe, vrnila hrvaškemu veleposlaništvu.

VIDEO Sporni hrvaški zemljevidi sprožili besedni dvoboj

B. R., Marta Razboršek, Televizija Slovenija