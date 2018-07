Židan: Trenutno kaže, da bo vlada povsem neideološka

Strokovne skupine strank usklajujejo dele koalicijske pogodbe

16. julij 2018 ob 18:39,

zadnji poseg: 16. julij 2018 ob 19:34

Po sobotnih pogajanjih o koalicijski pogodbi so delo nadaljevale delovne skupine strank, ki so pretresale nekatera še nedorečena področja, med drugim glede financiranja šolstva. Vendar jim po neuradnih podatkih ni uspelo doseči dogovora o konkretnejših zavezah, kar so zahtevali v NSi-ju.

Strokovna pogajalska skupina na področju šolstva naj bi se dogovorila o konkretnejših zavezah glede financiranja zasebnega šolstva v skladu z odločbo ustavnega sodišča, kar je bila ena izmed zahtev NSi-ja.

V več strankah so sicer potrdili, da so se potencialni koalicijski partnerji v soboto dogovorili za sprejem nekaterih drugih predlogov NSi-ja, med njimi predlog znižanja 50-odstotnega dohodninskega razreda in dvig splošne dohodninske olajšave, vendar bodo za konkretnejše ukrepe še pripravili izračune.

Ali so v NSi-ju zadovoljni z do zdaj izpogajanim, bo znano še nocoj, po seji izvršilnega odbora stranke. Ta bo sprejel odločitev, ali naj se o vstopu v koalicijo pod vodstvom Marjana Šarca izrečejo člani stranke na internem referendumu ali pa bodo vstop v takšno koalicijo zavrnili.

Z doseženim je zadovoljen predsednik SD-ja Dejan Židan, ki je presodil, da je zadnji predlog dovolj dober, da ga stranke lahko predstavijo svojim organom. Kot je povedal ob robu zasedanja Sveta EU-ja za kmetijstvo in ribištvo, so v koalicijskih pogajanjih naredili pomemben korak naprej.

Židan pričakuje, da bodo kmalu prejeli prečiščeno različico sobotnega dogovora in ponedeljkovih pogajanj, izkupiček pogajanj pa bodo kolegiju in članom predsedstva SD-ja predstavili v torek. Tudi v LMŠ-ju so potrdili, da nameravajo čistopis koalicijske pogodbe morebitnim partnerjem posredovati še v ponedeljek.

Neideološka vlada

Na vprašanje, ali bomo kandidata za mandatarja dobili v prvem krogu, je Židan dejal, da je to vprašanje časovnice. Za SD je po njegovih besedah "čisto sprejemljivo, če je mandatarski kandidat v prvem, drugem ali tretjem krogu". Želi pa si, da bi do vlade prišli čim prej. Trenutno kaže, da bo vlada popolnoma neideološka, saj bodo v njej štiri sredinske stranke ter po ena z levega in desnega političnega pola, je navedel.

