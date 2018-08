Židan: "Verjamemo, da bo Šarec izvoljen za mandatarja in bo hitro sestavil vlado"

Sporazum o partnerstvu z Levico še ni usklajen

7. avgust 2018 ob 08:46,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 18:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Peterica strank je na pobudo Levice usklajevala protokol o sodelovanju manjšinske vlade z Levico. Končnega dogovora še niso sklenili.



Vsebinsko je vseh šest strank sporazum o partnerstvu potrdilo že včeraj, danes pa je na pobudo Levice potekalo še usklajevanje na ravni strokovnih skupin okoli oblikovanja protokola o sodelovanju peterice z Levico. Po treh urah je sklep strokovne skupine, "da je bil narejen velik korak k uskladitvi končnega dokumenta, da pa še vedno ostaja nekaj odprtih točk protokola, ki se bodo predvidoma reševale v prihodnjih dneh", so sporočili iz Liste Marjana Šarca.

Židan: Za SD pogodba ustrezna

Za stranko SD je pogodba o sodelovanju manjšinske vlade z Levico ustrezna, je po seji predsedstva, ki je v popoldanskih urah sledila usklajevanju petorčka z Levico, v izjavi za javnost dejal predsednik SD-ja Dejan Židan. Predsedstvo je pogodbo tako potrdilo, zdaj pa bo sledilo potrjevanje še po strankinih odborih po Sloveniji.

V stranki jih veseli, da je pogodba socialna, saj jim je vanjo uspelo vključiti zaščito ljudi, ki so najšibkejši, to pomeni dvig minimalne plače in pokojnin. "Pokojnina za polno delovno dobo bo višja, kot je prag revščine," je poudaril Židan. V pogodbo so zapisali tudi usmerjenost k razvoju. "Povečujejo se vlaganja v razvojno infrastrukturo in kulturo, glede preživetja slovenskega naroda se moramo zavedati, da smo preživeli, ker smo varovali jezik in kulturo," je dodal.

Koalicija bi bila po njegovem mnenju učinkovitejša, če bi bilo v vladi vseh šest strank, a v SD-ju so pripravljeni sodelovati tudi v manjšinski koaliciji petih strank s podporo Levice od zunaj. "Verjamemo, da bo Marjan Šarec izvoljen za mandatarja in bo hitro sestavil vlado, ki bo realizirala kvalitetno partnersko pogodbo," je sklenil Židan.

Tomić: Levica ni šla v politiko, da bo privesek neoliberalni vladi

Predlog sodelovanja, ki ga je napisala Levica, je sicer peterica zavrnila in oblikovala svojega. Največja razhajanja naj bi bila sicer pri določanju načina dela. "V teh pičlih dveh dnevih smo vendarle uspeli vnesti nekatere socialne ukrepe v koalicijsko pogodbo. A pojavlja se tendenca, da bi po naši podpori Marjanu Šarcu za mandatarja – o čemer naše članstvo odloča na referendumu – te socialne ukrepe naknadno odstranili. V to ne moremo privoliti. Pri ključnih stvareh še nismo našli konsenza, je pa upanje, da to uredijo v četrtek na pogovoru med predsedniki teh strank," pa je po pogovorih povedala Violeta Tomić iz Levice.

Ob tem je Tomićeva poudarila, da Levica ni šla v politiko, da "bi bila privesek neoliberalni vladi", ampak so prišli z obljubo, da bodo spremenili politike, ne samo obrazov. Levica sicer po besedah Luke Mesca ne bo podprla Marjana Šarca za mandatarja, dokler protokol ne bo usklajen in dano zagotovilo, da se ne bo spreminjal.



Tonin bo držal obljubo in odstopil

Predsednik DZ-ja Matej Tonin ne bo požrl besede, ki jo je dal ob izvolitvi na to funkcijo, in bo z nje odstopil, so zatrdili v NSi-ju po ponedeljkovem dogovoru petorčka pod okriljem LMŠ-ja, da bo na to mesto predlagal prvaka SD-ja Dejana Židana.



Spomnimo, da je Tonin ob svoji izvolitvi 22. junija napovedal, da ne bo ovira prihodnji koaliciji in da se je s predsedniške funkcije pripravljen umakniti, ko bo prihodnja koalicija znana. Kot so pojasnili v NSi-ju, zdaj ko se LMŠ s še štirimi strankami pogovarja o manjšinski vladi s podporo Levice, iščejo pot, da se Toninova obljuba postopkovno učinkovito in pravilno izpelje.



Je pa treba pred Toninovim odstopom izvoliti podpredsednika, ki bo namesto njega vodil sejo, navajajo v državnem zboru (DZ), kjer so pojasnili, da morajo biti pred Toninovim odstopom imenovani podpredsedniki oziroma vsaj eden izmed njih, ki bo lahko vodil sejo namesto Tonina. Temu bo funkcija prenehala, ko se bo DZ seznanil z njegovim odstopom.



Seje v vmesnem času ne more voditi najstarejši poslanec, saj je to predpisano le za ustanovno sejo ob začetku mandata do izvolitve predsednika DZ-ja, so še pojasnili.



Čas ni zaveznik nikogar v zgodbi o oblikovanju koalicije, prav veliko manevrskega prostora pred petkom, ko bo potekel drugi krog iskanja mandatarja, nimajo. V ponedeljek bo odločanje poslank in poslancev.

Pogovori v strankah

Odgovor na vprašanje, kaj sodelovanje v koaliciji prinaša Socialnim demokratom, bodo popoldne iskali člani predsedstva stranke. Podoben sestanek bo tudi v SMC-ju. Pravijo, da bo padla odločitev o tem, ali je partnerska pogodba sprejemljiva za podporo Šarčevemu mandatarstvu. V SAB-u bodo z dokončnimi odločitvami počakali in o vstopu v koalicijo odločali, ko bo dogovorjeno vse, torej partnerska pogodba, protokol o sodelovanju z Levico in kadrovski razrez. V DeSUS-u pa si bodo čas za vnovičen pogovor vzeli, ko bo Šarec potrjen za mandatarja.

Celotna izjava Violete Tomić v videu spodaj.

A. S., G. K.