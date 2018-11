Zima najbolj preseneti tiste, ki najzahtevnejši letni čas podcenjujejo

Obvezna zimska oprema na vozilih

15. november 2018 ob 07:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vsa vozila morajo biti od 15. novembra pa do 15. marca prihodnje leto opremljena z zimsko opremo. V skladu z zakonodajo se na slovenskih cestah pozimi kot ustrezna zimska oprema smatra, če je vozilo opremljeno s štirimi zimskimi pnevmatikami.

Zakonski zapovedi se pridružuje tudi vreme, v prihodnjih dneh bo namreč naše kraje predvidoma doseglo tudi zimsko vreme. V ponedeljek ni torek se bo močno ohladilo.

Vodja sektorja prometne policije pri generalni policijski upravi Ivan Kapun opozarja, da se je treba zavedati, da lahko zimske razmere, ko se sneg oprijema vozišča in ni več stika pnevmatike z asfaltno podlago, ko je led in podobno, nastopijo tudi pred ali po teh datumih. "Zakon določa, da je treba tudi v takih primerih vozila opremiti z zimsko opremo. To pomeni, da če ima voznik na avtu letne pnevmatike, mora nanje namestiti verige," je opozoril Kapun.

Vozniki naj pravočasno poskrbijo za menjavo pnevmatik, ki naj jo opravi strokovno usposobljen vulkanizer in ne domači mojster, svetujejo na AMZS. Pozorni naj bodo na globino profila na zimskih pnevmatikah, a v mislih naj imajo tudi njihovo starost. Starejša pnevmatika se bo namreč prav tako slabše odzivala na poledici ali snegu.

Priprava na zimo

Po opozorilu AMZS zima vsako leto, kljub številnim nasvetom medijev in opozorilom pristojnih služb, najbolj preseneti in prizadene tiste, ki ta najzahtevnejši letni čas podcenjujejo ali pa avtomobila niso pripravili na zimske razmere.

Pripraviti avto na zimo pa ne pomeni samo namestiti zimske pnevmatike. Mraz in slabo vreme sta dejavnika, ki posežeta tudi v delovanje motorja, mehanike in vplivata na vidljivost.

V zimskem času so dnevi krajši, zato naj vozniki poskrbijo, da bodo na avtomobilu delovale vse luči. Za vidljivost v prometu je še posebej pomembna osvetlitev zadnjega dela avtomobila. Na svetlobna telesa zadaj vozniki pogosto pozabijo, so opomnili v AMZS-ju.

"Luči ne delajo brez elektrike, akumulator in mraz pa nista prijatelja. Pri temperaturi okoli ničle ima ta pomembni motorni zalogovnik energije le 80 odstotkov svoje nazivne zmogljivosti, pri minus 20 stopinjah Celzija pa samo še 50 odstotkov. Zato obvezno preverite stanje akumulatorja oz. raven elektrolitske tekočine v celicah," svetujejo strokovnjaki AMZS-ja.

Ceste so pozimi pogosto mokre in umazane, zato je poleg čistila dobro preveriti še metlice brisalnikov. Pozimi v avtomobilu lahko pridejo zelo prav tudi sicer neobvezni pripomočki, kot so strgalo za led, metlica za sneg, zložljiva lopato, svetilka, dodatne rokavice, odeja in še kakšen rezervni kos toplega oblačila, če prtljažnik dopušča.

Kazni od 40 do 1000 evrov

Na policiji voznike pozivajo, naj čim bolj upoštevajo nasvete in priporočila ter tako poskrbijo ne le za svojo, temveč tudi za varnost drugih udeležencev v prometu. Kapun je opozoril tudi na globe, ki grozijo voznikom v primeru neupoštevanja zakonskih zapovedi. 40 evrov je globa za voznika vozila brez ustrezne zimske opreme, 500 evrov in pet kazenskih točk tvega voznik, čigar vozilo nima predpisane opreme in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet.

200 evrov globe tvega voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.

Globa 300 evrov lahko doleti voznika, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste, 1000 evrov globe pa tvega pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba pa globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.

G. C.