Zimske počitnice začenjajo šolarji zahodne in osrednje Slovenije

Otroke čakajo številne dejavnosti

19. februar 2018 ob 07:51

Ljubljana,Kranj,Koper - MMC RTV SLO, STA

Osnovnošolci in dijaki iz zahodne in osrednje Slovenije so se zbudili v zasneženo prvo jutro zimskih počitnic. Nekateri jih bodo preživeli skupaj s starši, drugi s prijatelji v različnih organiziranih dejavnostih.

Za šolarje Primorske, Gorenjske, Zasavja, Kočevja in Ljubljane z okolico so se zimske počitnice že začele, prihodnji teden pa bodo na počitnice odšli njihovi prijatelji iz jugovzhodne Slovenije ter iz koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnje posavske regije. Nekateri starši si med zimskimi počitnicami radi vzamejo dopust, za otroke, katerih starši niso doma, pa so na voljo razni programi in dejavnosti.

Osrednja Slovenija

Ker je ozračje med letošnjimi počitnicami res zimsko, saj je veliko snega tudi po nižinah, se bodo na smuči in sani ne daleč od doma podali tudi šolarji iz prestolnice, saj se bodo lahko smučali in sankali kar v ljubljanskem parku Tivoli. Urejenih je tudi veliko tekaških prog.

Veliko dejavnosti pa je organiziranih tudi na toplem, Pionirski dom vabi v radijsko in likovno šolo, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje med brezplačnim dnevnim varstvom prireja ustvarjalnice in izumiteljsko delavnico, če pa vreme le ne bo preslabo, se bodo otroci sankali ter delali snežake in igluje.

V Medvodah je odprt Nordijski center Bonovec, kjer je poleg tekaških prog urejeno tudi manjše sankališče za otroke. Tekaške proge so uredili tudi v Ivančni Gorici. Tako za klasično kot prosto tehniko so urejene pri Vzgojno-izobraževalnem centru.

Gorenjska

Gorenjska bo v prihodnjih dneh zagotovo med najbolj priljubljenimi cilji počitnikarjev. Med rekreacijo in kulturnimi dejavnostmi pa bodo lahko izbirali tudi tisti kranjski šolarji, ki se ne bodo podali na smuči. Lahko bodo drsali v ledeni dvorani, plavali v pokritem bazenu, se udeležili plesnih delavnic ali pa pravljičnih ur in iger v mestni knjižnici.

Primorska

V Kopru društvo prijateljev mladine vabi na dneve košarke za deklice in dečke od 4. do 7. razreda OŠ, ki bodo v ponedeljek, četrtek in petek. Otroci bodo skozi igro spoznali košarko in pravila poštene igre.

Za učence z idrijskega konca je med drugim organizirano plavanje v Termah Cerkno in obisk Trampolinskega parka WOOP.

La. Da.