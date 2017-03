Žmavc in Puljić odstopila od kandidature za nadzornika SDH-ja

Koalicija o kandidatih razdeljena

23. marec 2017 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kandidata za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) Željko Puljić in Franc Žmavc sta le dan pred glasovanjem DZ-ja o njunem imenovanju odstopila od kandidature.

Informacijo so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili v kabinetu predsednika DZ-ja Milana Brgleza. Njuno imenovanje je bilo ves čas pod vprašajem.

Mandatno-volilna komisija DZ-ja je namreč poslancem predlagala, da potrdijo Franca Žmavca, Željka Puljića pa ne.

Kandidata nista imela niti podpore celotne koalicije. V poslanski skupini SMC-ja tudi o podpori Žmavcu, ki so ga sicer podprli na komisiji, niso bili enotni. DeSUS je vztrajal pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, zato je bilo njihovo glasovanje o posameznih kandidatih negotovo, v SD-ju pa so nasprotovali obema.

Poslanske skupine so bile kritične tudi do tega, da komisija o kandidatih ni glasovala v paketu, kot je to predlagala vlada, pač pa o vsakem posebej.

Očitki na njun račun

Puljić in Žmavc sta bila v javnosti deležna več očitkov. Oba sta bila v preteklosti pod drobnogledom regulatorjev in sta bila iz različnih razlogov ocenjena negativno, so pisali mediji. A to sta na pogovorih s poslanskimi skupinami DZ-ja zavrnila.

Žmavc je denimo poslancem SMC-ja pojasnjeval očitke glede obremenilnega mnenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) leta 2001, ko je kandidiral za člana uprave Intare, a mu je ATVP vlogo za opravljanje te funkcije zavrnila. Kot je pojasnil, je takrat posle opravljal s svojim zasebnim kapitalom in da je bila to zanj zelo pomembna izkušnja, ki sicer ni bila pozitivna, a se nikoli več v njegovem delovanju ni ponovila.

Puljiću, ki je direktor Iskratela, pa so očitali dogodke, ko je bil v upravi Telekoma Slovenije pod vodstvom Bojana Dremlja. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč ugotovila, da je ta uprava pri prodaji in nakupu deležev v kosovski družbi Ipko in izdaji poroštva za obveznosti družbe Najdi ravnala koruptivno.

Pri njuni kandidaturi se je tudi zapletlo, saj v DZ-ju zaradi administrativne napake sprva nista posredovala ustreznega soglasja h kandidaturi.

Nadzorni svet SDH-ja tako v času, ko že potekajo postopki za prodajo Nove Ljubljanske banke (NLB) po metodi javne prodaje delnic (IPO), namesto s petimi ostaja le s tremi člani. V njem poleg predsednika Damjana Beliča sedita še Duško Kos in Barbara Smolnikar.

Al. Ma.