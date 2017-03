Žmavca, kandidata za SDH, del DeSUS-a že vidi v bolj pozitivni luči

O Žmavcu bo DeSUS govoril še v torek

9. marec 2017 ob 16:23

Kandidat za nadzornika SDH-ja Franc Žmavc je poslanski skupini DeSUS-a predstavil odgovore na očitke, ki nanj letijo v javnosti. Prisotne je prepričal in so bliže temu, da ga podprejo.

Žmavc je s pojasnili na pogovoru, na katerem je bila prisotna tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, prepričal vodjo poslanske skupine DeSUS-a Franca Juršo. Po njegovih besedah je Žmavc poudaril, da je bil do zdaj bolj ali manj krizni menedžer v različnih podjetjih. Odgovoril je na očitke, izpostavljene v medijih. "K vsaki zadevi je dal pojasnilo in temeljito povedal, kaj je v kateri gospodarski družbi počel," je povedal Jurša in dodal, da je Žmavc z dokumenti podkrepil pozitivne rezultate v posameznih podjetjih.

Sicer pa je po Jurševih navedbah trdil, da ni imel možnosti, da bi svojo plat zgodbe predstavil javnosti, "mediji pa so pisali tisto, kar je na neki način njim ustrezalo". Večine poslancev na četrtkovem sestanku ni bilo, zato bodo o tem govorili še na torkovi seji poslanske skupine in se odločili, je pojasnil Jurša.

Žmavc se bo predvidoma prihodnji teden sešel še s poslanci SMC-ja in SD-ja, poslanske skupine koalicije pa pričakujejo še pojasnila Željka Puljića, drugega kandidata za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH). V četrtek bo o njunem imenovanju odločala mandatno-volilna komisija DZ-ja.

Bo zamajal tudi mnenja v SD-ju?

Potrditev Žmavca in Puljića je zaradi očitkov v javnosti vseskozi negotova, da ju za zdaj ne podpirajo, pa so že povedali v SD-ju. Ob Puljića se je v sredo na novinarski konferenci po seji vlade obregnil tudi pravosodni minister Goran Klemenčič, sicer nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Spomnil je, da je komisija leta 2012 v končnem mnenju, ko je bil Puljić v upravi Telekoma Slovenije, ugotovila, da je ta uprava v nekaterih primerih ravnala koruptivno.

Jurša se je zato vprašal, zakaj tega ni poudaril, preden je vlada kandidata potrdila. "Če bi to naredil, bi verjetno vlada tudi drugače odločala," ocenjuje. Klemenčič je v sredo sicer spomnil, da ga na tej seji vlade ni bilo, če bi bil, pa bi absolutno glasoval proti. Po Jurševem mnenju pa bi bilo korektno, da bi minister to povedal svojemu državnemu sekretarju, ki je bil na seji.

